Joey Kelly sprachlos nach Kollegahs ungewöhnlicher Geste

Kollegah (41) überraschte Joey Kelly (53) mit einer spektakulären Kunstaktion und verschlug dem sonst so schlagfertigen Musiker damit glatt die Sprache. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt, widmete dem Kelly-Family-Star ein selbst gemaltes Kunstwerk, das nun im Rahmen einer Vernissage feierlich enthüllt wurde. Ein hochemotionaler Clip, den unter anderem der Account "StabilerRap" auf TikTok teilte, hält diesen bewegenden Moment fest und liefert im Netz aktuell reichlich Gesprächsstoff. Denn das Kunstwerk entpuppte sich erst auf den zweiten Blick als echtes Highlight.

Zunächst zeigte die Leinwand lediglich einen Musiker mit einer Gitarre auf einer Bühne – eine liebevolle Hommage an den Beginn von Joeys Karriere, wie Kollegah erklärt. Doch dann folgte der Clou: Der Rapper bat seine Assistentinnen, das Bild um 180 Grad zu drehen. Das faszinierende Ergebnis: Auf dem Kopf stehend verwandelt sich die Konzertszene plötzlich in das detailreiche Porträt von Joey selbst. Was zuvor der Gitarrist war, formt nun die Mundpartie des Gesichts, während die Bühnentechnik die Augen darstellt. Ein sogenanntes Kippbild, mit dem der Rapper ein weiteres Mal echte künstlerische Raffinesse beweist.

Im Netz wird die kreative Ehrung seither heiß diskutiert. Während die Community für das verborgene Doppelleben des Bildes jede Menge Applaus übrig hat, zeigen sich einige Kritiker beim Thema Porträtmalerei pingelig. "Das sieht nicht wie Joey Kelly aus. Fail", meckert ein User. Die treuen Fans des Rappers verteidigen das Werk jedoch sofort und feiern das optische Rätsel als echtes Unikat: "Das ist auf jeden Fall Kollegahs Markenzeichen, zwei Bilder in einem." Dass der Musiker gut mit dem Pinsel umgehen kann, ist längst kein Geheimnis mehr: Erst kürzlich präsentierte er sein Talent mit einer eigenen Kunstausstellung in Nürnberg.

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Collage: Getty Images, Instagram / kollegahderboss Collage: Joey Kelly und Kollegah

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Instagram / hilfefuerverletztekinderseelen Kollegah

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Getty Images Joey Kelly, Musiker