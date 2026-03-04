Nächste Promi-Jagd beginnt: "Most Wanted" kehrt 2026 zurück

Die zweite Staffel der interaktiven Adventure-Reality "Most Wanted - Wer entkommt?" startet am 31. März auf Joyn und ProSieben. In dem Format müssen prominente Kandidaten fünf Tage lang den Huntern Max Schradin (47), Joey Kelly (53) und Otto Bulletproof entkommen – und zwar ohne Geld, Handy oder offiziell erlaubte Hilfe von außen. Die Spielzone erstreckt sich in einem Radius von 200 Kilometern rund um Düsseldorf, wobei niemand Deutschland verlassen darf. Vom 12. bis 16. März finden die Dreharbeiten statt, bei denen die Zuschauer direkt ins Geschehen eingreifen können. Insgesamt zwölf Folgen werden bis zum 5. Mai ausgestrahlt.

Das Besondere an "Most Wanted" ist die interaktive Komponente: Zuschauer können während der Dreharbeiten aktiv Teil der Jagd werden. Über die Joyn App, mit dem Hashtag #mostwanted auf Social Media oder über die kostenlose Hotline 0800 22 11 012 können Hinweise zum Aufenthaltsort der flüchtigen Promis gegeben werden. Dabei kann man sich entscheiden, ob man den Huntern hilft, indem man verrät, wo man die Targets gesichtet hat, oder ob man den Geflohenen unter die Arme greift – etwa mit Geld, einem Versteck oder einem Fluchtfahrzeug. Zusätzlich können Zuschauer in der Joyn App darüber abstimmen, wer einen Vorteil bekommt. Die Regeln sind streng: Jeden Tag von 9 bis 18 Uhr sind die Targets auf der Flucht, alle 20 Minuten wird ihr Standort an die Hunter übermittelt, und sie dürfen sich nie länger als 40 Minuten in einem Fahrzeug aufhalten.

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel im vergangenen Jahr kehren die drei Hunter zurück: Twitch-Star Max Schradin als Head Hunter koordiniert aus dem mobilen Hunter-Van heraus die Strategie, Extremsportler Joey Kelly bringt seine Ausdauer und seinen eisernen Willen ein, während Survival-Experte Otto Bulletproof mit Spürsinn und Taktik punktet. In der ersten Staffel traten unter anderem Gabriel Kelly (24) und Ann-Kathrin Bendixen als Duo an. Ob auch in der zweiten Staffel Promi-Paare gemeinsam vor den Huntern fliehen werden oder ob alle Kandidaten im Alleingang antreten müssen, ist bisher noch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Joey Kelly im Oktober 2020

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin Die Kandidaten der ersten Staffel "Most Wanted"

Anzeige Anzeige

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly und Ann-Kathrin Bendixen, September 2024