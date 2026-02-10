Kollegah hatte schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn

Kollegah (41) hat einen schweren Unfall auf der Autobahn überstanden – und zeigt die dramatischen Folgen selbst auf Instagram. Der in Düsseldorf lebende Rapper, mit bürgerlichem Namen Felix Blume, war am Sonntagabend in seinem Maybach unterwegs, als ein Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit auffuhr. Der Luxuswagen wurde dabei zum Totalschaden und abgeschleppt, im Hintergrund ist der in den Unfall verwickelte Lkw zu sehen. In dem Clip schildert Kollegah, dass er mit Schrittgeschwindigkeit im Verkehr unterwegs gewesen sei, als der Aufprall kam. Er war allein im Auto, Hilfe brauchte er nach eigener Aussage nicht – denn er stieg unverletzt aus.

"Der Lkw raste mit über 100 km/h in den 15 km/h schnellen Maybach", sagt Kollegah in dem Video auf Social Media. Er berichtet, das Auto habe sich daraufhin gedreht und sei in eine Mauer geprallt. "Der Airbag ging nicht auf", berichtet der Rapper weiter von dem dramatischen Erlebnis. Trotz des heftigen Aufpralls blieb er ohne Blessuren und fügte hinzu, er danke Gott für den Schutz in dieser Situation. Unter dem Beitrag sammelten sich binnen kurzer Zeit zahlreiche Kommentare von Fans und Kolleginnen und Kollegen aus der Rap-Szene, die Erleichterung ausdrücken und Genesungswünsche schicken. Wo genau der Unfall passierte und wie es dem Lkw-Fahrer geht, ist bisher nicht bekannt.

Der 41-Jährige gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Gesichtern der deutschen Rap-Szene und sorgt mit seinem Auftreten immer wieder für Gesprächsstoff – nicht nur musikalisch, sondern inzwischen auch mit seiner neuen Karriere als Künstler. Der selbst ernannte "Boss" zeigt sich in den sozialen Medien häufig mit teuren Autos, auffälligem Schmuck und im Fitnessstudio, teilt aber zwischendurch auch ruhigere Momente, etwa aus seinem Alltag abseits der Bühne. In Interviews betont der Rapper regelmäßig seinen Glauben und spricht darüber, wie wichtig ihm Spiritualität und Dankbarkeit seien. Nach dem Unfall knüpft er genau daran an und richtet seinen Fokus in dem Clip weniger auf den Totalschaden seines Maybachs als auf das Gefühl, eine gefährliche Situation ohne Verletzungen überstanden zu haben.

Instagram / kollegahderboss Kollegah im Dezember 2023

ActionPress / Manfred Behrens / Future Image Kollegah bei der Weltpremiere von "HAPS – Crime Doesn’t Pay" in Berlin

Instagram / kollegahderboss Kollegah im Dezember 2025