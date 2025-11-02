"Relativ weit gekommen": Rapper SSIO studierte 15 Jahre BWL

SSIO (36) hat in einem Livestream seinen ungewöhnlich langen akademischen Weg offenbart: Satte 15 Jahre war der Rapper für den Studiengang Betriebswirtschaft an der Hochschule Koblenz eingeschrieben und sei dabei nach eigenen Angaben sogar "relativ weit gekommen". Wie viele Prüfungen er in dieser Zeitspanne tatsächlich erfolgreich absolvierte, blieb laut Raptastisch ein gut gehütetes Geheimnis, doch ließ SSIO abgesehen davon im Stream tief blicken: Er loggte sich vor zahlreichen Live-Zuschauern in das Studentenportal der Hochschule ein, wo in der Leistungsübersicht deutlich wurde, dass seine letzten Prüfungen im Wintersemester 2012/13 stattfanden.

Neben SSIO versuchten auch andere deutsche Rap-Größen vor der Musikkarriere ihr Glück im akademischen Bereich: Kollegah (41) schrieb sich nach dem Abitur für Jura ein. Einige Zeit hielt er zwar an seinem Plan fest, doch noch vor dem ersten Staatsexamen stieg er aus. Der Grund war handfest: Sein Album "King" katapultierte ihn an die Spitze der Charts und machte ihn zum Millionär. Xatar (†43) wiederum verlegte sein Studium ins Ausland: Zwischen 2005 und 2007 besuchte der Bonner die London Metropolitan University. Dort belegte er die Studiengänge International Business und Music Business, bevor er 2008 sein erstes Album veröffentlichte und 2009 durch einen Überfall auf einen Goldtransporter in die Schlagzeilen geriet.

SSIO ist jedoch nicht nur für seinen langen Atem in Sachen Studium gefeiert: Erst kürzlich beeindruckte er seine Fans erneut mit der großen Hingabe, die er seinen Projekten widmet. Für ein Comeback-Musikvideo griff der Bonner Rapper tief in die Tasche und scheute keine Mühe, um seine künstlerische Vision perfekt umzusetzen. Mit seiner Liebe zum Detail und der Bereitschaft, auch größere Summen für ein optimales Ergebnis zu investieren, bestätigte SSIO einmal mehr, dass für ihn nicht die Quantität, sondern die Qualität seiner musikalischen Arbeiten im Vordergrund steht.

Imago SSIO beim Auftritt auf dem Panama Open Air 2023 in der Rheinaue Bonn

Instagram / kollegahderboss Kollegah, Musiker

Getty Images SSIO, Schwesta Ewa und Xatar bei einem Event im Januar 2018