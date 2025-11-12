Knossi will eine zweite Staffel von "Mission Unknown" planen

Mit einer überraschenden Fragerunde heizt Knossi (39) die Spekulationen rund um eine zweite Staffel seines Projekts "Mission Unknown" an. In einer Instagram-Story wandte sich der Entertainer an seine Community und fragte: "Angenommen Mission Unknown Staffel 2 würde es geben... wer soll mit?" Es scheint, als würde er mitten in der Planung zur nächsten Staffel stecken und die Meinung seiner Follower zu möglichen Teilnehmern einholen wollen. In der legendären ersten Staffel überquerte er zusammen mit Joey Kelly (52), Ann-Kathrin Bendixen und weiteren Persönlichkeiten den Atlantik.

Ob eine zweite Staffel tatsächlich in Planung ist, ließ Knossi bewusst unklar. Bisher handelt es sich womöglich nur um einen Gedankengang, wie er durch seine Story andeutete. Die Atlantiküberquerung, welche das Herzstück der ersten Staffel war, wurde sowohl von den Teilnehmern als auch vom Publikum als aufregendes Abenteuer wahrgenommen. Viele Anhänger sind nun gespannt, ob eine zweite Staffel an die spektakuläre Herausforderung anknüpfen könnte.

Knossi, der nicht nur als Moderator, sondern auch als Social-Media-Star bekannt ist, hat sich durch seine energiegeladene und humorvolle Art eine große Fangemeinde aufgebaut. Besonders seit seiner Teilnahme an Reality-Formaten wie "7 vs. Wild" und durch seine vielfältigen Tätigkeiten im Online-Bereich begeistert er ein breites Publikum. Die erste Staffel von "Mission Unknown" spiegelte seine Abenteuerlust und den Wunsch, neue Pfade zu beschreiten, perfekt wider. Es bleibt abzuwarten, ob und wann die nächste große Herausforderung auf ihn und eine noch unbekannte Gruppe von Mitreisenden wartet.

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi bei den Vorbereitungen zu "Mission Unkown"

Anzeige Anzeige

Getty Images Knossi bei "Let's Dance", März 2023

Anzeige Anzeige

Imago Knossi im April 2025

Anzeige