Florian Silbereisen verwechselt Joey Kelly bei Adventsfest

Am ersten Adventswochenende eröffnete Florian Silbereisen (44) mit seiner traditionellen ARD-Show Das Adventsfest der 100.000 Lichter die besinnliche Saison. Live aus dem Congress Centrum Suhl führte der Entertainer durch einen Abend voller Weihnachtsstimmung, bei dem auch Joey Kelly (52) mit seiner Frau Tanja und ihren Kindern einen besonderen Beitrag leistete. Doch mitten in dieser heiteren Atmosphäre unterlief Florian ein peinlicher Fehler: Mehrfach sprach er Joey fälschlicherweise mit "John" an, bevor ihm sein Irrtum auffiel und er sich korrigierte.

In den sozialen Medien wurde die Szene schnell zum Gesprächsthema. Kommentare wie "Wer ist John Kelly?" und "John, Joey, John – Gute Nacht J.-Boy" verbreiteten sich rasch auf X. Dass Florian ausgerechnet in der weitverzweigten Kelly Family durcheinanderkam, ist dabei durchaus nachvollziehbar: Es gibt tatsächlich einen John Kelly (58), den älteren Bruder von Joey. Joey selbst zeigte keinerlei Verstimmung und bedankte sich stattdessen für die gelungene Produktion, die er laut OE24 als "die schönste und tollste Weihnachtsshow, die es im Fernsehen gibt" bezeichnete.

Das Adventsfest ist seit Jahren eines der Highlights der Vorweihnachtszeit, auch dank des abwechslungsreichen Programms. Neben Joey und seiner Familie sorgten in der aktuellen Ausgabe zahlreiche Stars wie Andrea Berg (59), Ross Antony (51), Ella Endlich (41) und Vanessa Mai (33) für Unterhaltung. Die Show verbindet musikalische Highlights mit traditioneller Weihnachtsstimmung und lockt alljährlich ein Millionenpublikum vor die Bildschirme.

