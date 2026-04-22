Justin Bieber teilt Behind-the-Scenes-Momente vom Coachella

Justin Bieber (32) hat seinen Fans auf Instagram nun einen sehr persönlichen Blick hinter die Kulissen seines Headliner-Auftritts beim Coachella-Festival 2026 gewährt. Der Sänger teilte mehrere Bilderkarussells, auf denen er unter anderem mit seiner Frau Hailey Bieber (29) zu sehen ist. Neben innigen Momenten des Paares zeigen die Aufnahmen auch, wie Justin gemeinsam mit Freunden und Kollegen feiert. Das zweitägige Festival fand im kalifornischen Indio statt, wo Justin laut People Magazine an zwei Wochenenden auf der Main Stage auftrat.

Darüber hinaus gewährte der Musiker Einblicke in seine Auftritte mit prominenten Überraschungsgästen. So veröffentlichte er unter anderem Bilder von seinem gemeinsamen Auftritt mit SZA (36), die ihn am zweiten Festivalwochenende begleitete, um den Song "Snooze" zusammen zu performen. Für die Sängerin Billie Eilish (24), die seit Jahren als großer Fan gilt, hatte Justin sogar etwas ganz Besonderes vorbereitet. Billie stand mit Hailey im Publikum und wurde von ihr für Justins 2009er-Hit "One Less Lonely Girl" auf die Bühne gebracht. Laut People teilte sie später ein Selfie von sich und schrieb überglücklich dazu: "Ich kann nicht aufhören zu weinen."

Zwischen all den spektakulären Bühnenmomenten war laut People Magazine auch ein ganz besonderer Gast auf dem Festivalgelände: Justin und Haileys Sohn Jack Blues Bieber. Der kleine Junge, der im August 2024 geboren wurde, erlebte in diesem Jahr erstmals, wie sein Vater auf der Bühne performt. Während des Songs "Everything Hallelujah" richtete der Musiker sogar einen liebevollen Gruß an seinen Nachwuchs. Nach seinem Auftritt durfte sich Justin zudem über steigende Streamingzahlen freuen: Spotify verzeichnete seit dem Festival einen globalen Anstieg von 250 Prozent auf seinem Profil.

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Instagram / lilbieber Justin Bieber auf der Coachella-Bühne, 2026

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und Billie Eilish auf der Coachella-Bühne