Hailey und Justin Bieber: Ihr Geheimnis einer starken Ehe

Hailey (29) und Justin Bieber (32) trotzen seit Jahren allen Trennungsgerüchten – und zeigen stattdessen, wie viel Arbeit wirklich in ihrer Liebe steckt. Das Paar spricht in Interviews immer wieder offen darüber, wie sie ihre Ehe stark halten. Ob Paartherapie, gemeinsame Auszeiten oder die Aufteilung des Familienalltags mit ihrem Sohn Jack Blues Bieber: Hailey und Justin lassen ihre Fans ungewöhnlich ehrlich daran teilhaben, was hinter den Kulissen ihrer Beziehung passiert – und machen deutlich, dass ihr Zusammenhalt kein Zufall, sondern harte Arbeit ist. "Ich werde nicht hier sitzen und lügen und sagen, es ist alles eine magische Fantasie", sagte Hailey der Zeitschrift Vogue und ergänzte: "Ehe ist wirklich verdammt schwer. Es wird immer schwer sein. Es ist eine Entscheidung... Aber trotzdem liegt darin etwas Schönes – für etwas zu kämpfen, sich zu verpflichten, mit jemandem gemeinsam etwas aufzubauen."

Im selben Vogue-Interview verriet Hailey, dass die beiden früh mit einer Paartherapie begonnen haben und "darum kämpfen, das auf die richtige Weise zu machen, eine gesunde Beziehung aufzubauen". Auch Justin betonte unter anderem in der Dokumentation "Justin Bieber: Sessions", er sei entschlossen, an sich zu arbeiten: "Ich bin bereit, alles zu tun, ob es unbequem ist oder nicht, weil ich weiß, dass es nicht nur für mich ist. Mein bestes 'Ich' zu sein, wird mir helfen, der beste Ehemann, der beste Vater, der beste Freund zu sein." Als beide 2022 mit ernsten Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatten – bei Hailey ein Blutgerinnsel im Gehirn mit anschließender Herz-OP, bei Justin das Ramsay-Hunt-Syndrom – erlebten sie die Bedeutung des Ehegelübdes "in guten wie in schlechten Zeiten" hautnah. Später sagte Hailey in "Good Morning America", das "Positive" an solchen Krisen sei, "dass es uns viel näher zusammenbringt, weil wir gemeinsam da durchgehen, uns gegenseitig unterstützen – so entsteht eine echte Bindung."

Das Paar hat schon viele Herausforderungen gemeinsam gemeistert. Dennoch kursieren im Netz immer wieder wilde Spekulationen über eine angebliche Ehekrise. Vor allem nach der Geburt von Sohn Jack im August 2024 setzten die Gerüchte dem Paar zu. "Die Zeit nach der Geburt ist die sensibelste Phase, die ich je in meinem Leben durchgemacht habe. Eine neue Version von mir zu finden, ist sehr schwer", sagte Hailey gegenüber Vogue und berichtete, wie zermürbend es sei, parallel im Netz ständig Trennungsgerüchte zu lesen. Sie betonte, die Gerüchte seien frei erfunden und schwärmte gleichzeitig von ihrem Alltag und dem gemeinsamen Elternglück: "Ich habe ein echtes Leben. Mein richtiges Leben besteht darin, dass ich jeden Morgen neben meiner wundervollen Familie, meinem Sohn und meinen Freunden aufwache und dass ich Menschen habe, die mich kennen und lieben, und ich liebe sie." Anschließend machte Hailey ihrem ebenfalls beim Interview anwesenden Mann eine romantische Liebeserklärung: "Das Schönste am Verheiratetsein ist die Verbundenheit, die wir haben. Du bist wirklich mein bester Freund auf der ganzen Welt. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber Zeit verbringen oder etwas unternehmen würde." Und so trotzt das Paar auch weiterhin allen Gerüchten. Hailey und Justins Ehe scheint stärker denn je – auch, weil sie unermüdlich daran arbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Hailey Bieber und Justin Bieber machen ein Selfie, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025