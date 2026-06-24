Cocktail-Slogan: Anne Wünsche rechnet mit Ex-Partnern ab

Anne Wünsche (34) hat jetzt ihr nächstes Produkt auf den Markt gebracht – und das mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus. Die Influencerin und Unternehmerin launcht mit dem "Dirty Glitzer Mojito" ihren eigenen Cocktaillikör. Das Getränk ist knallrosa, glitzert im Glas und soll laut Anne der perfekte Begleiter für heiße Sommernächte sein. Besonders auffällig: Der Werbeslogan des Produkts lautet "Knallt besser als dein Ex" – ein Spruch, mit dem sich die ein oder andere Frau vielleicht sogar identifizieren kann. Nun stellt sich die Frage: Kann sich auch das erfolgreiche OnlyFans-Model damit identifizieren?

In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, erklärt Anne, was hinter diesem Slogan steckt. "Wir Frauen haben doch meistens einen Ex-Freund mit Egoproblemen – und genau dafür ist der Mojito da. Für ausgelassene Mädelsabende und für Girls, die endgültig mit ihrem Ex abschließen wollen", erklärt die Influencerin. Sie gibt dabei auch offen zu, dass persönliche Erfahrungen eine Rolle gespielt haben: "Natürlich spielt da auch eine persönliche Emotion eine große Rolle, da es einen Ex-Partner gibt, der in den letzten Jahren immer wieder für Ärger gesorgt hat. Davon habe ich mich inspirieren lassen." Ob damit ihr Ex Henning Merten (36) gemeint ist, ließ sie allerdings offen.

Anne und Henning führten rund acht Jahre lang eine On-off-Beziehung, die immer wieder für öffentliche Diskussionen sorgte. Die beiden lernten sich in einer Diskothek kennen und wurden zu einem der bekanntesten Paare der deutschen Social-Media-Szene. Gemeinsam haben sie eine Tochter namens Juna, die 2015 das Licht der Welt erblickt hat. Anne ist außerdem Mutter von zwei weiteren Kindern aus einer früheren Beziehung – insgesamt hat sie drei Kinder. In Sachen Liebe läuft es bei Anne derzeit etwas holprig. "Ich habe aktuell einfach Schwierigkeiten, ernsthaft etwas zuzulassen, obwohl ich mir das eigentlich wünsche", resümierte sie laut Promiflash nach einem missglückten dritten Date, das sie vor Kurzem hatte.

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ActionPress, Instagram / anne_wuensche Henning Merten und Anne Wünsche

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden