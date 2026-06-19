Nach drittem Date: Anne Wünsche hat Angst vor neuer Liebe

Anne Wünsche (34) hat sich jüngst eine Luxusjacht gebucht – eigentlich, um dort Content für ihre OnlyFans-Seite zu produzieren. Doch die Influencerin hatte auf dem Wasserausflug noch ein weiteres Vorhaben: Sie lud einen Mann zu ihrem dritten Date ein. Wie die Berlinerin jetzt in einer Promiflash vorliegenden Pressemitteilung verrät, lief das Treffen jedoch nicht so, wie sie es sich erhofft hatte. "Und was keiner weiß: Ich selbst hatte sogar mein drittes Date auf der Jacht. Leider hat es mit ihm nicht geklappt. Das hatte aber absolut nichts mit ihm zu tun. Ich habe aktuell einfach Schwierigkeiten, ernsthaft etwas zuzulassen, obwohl ich mir das eigentlich wünsche", erklärt Anne offen.

Sie schildert, dass zwischen ihnen anfangs die Chemie gestimmt habe, sich bei ihr dann aber irgendwann etwas verändert habe: "Oft kommt bei mir irgendwann ein Moment, in dem sich alles plötzlich ändert und ich wieder 20 Schritte zurückgehe." Die Angst vor Verletzung sei schlicht noch zu groß: "Liebe kann manchmal wehtun, und ich habe Sorge, dass mir jemand meinen aktuellen Frieden raubt. Das muss ich erst einmal aufarbeiten, bevor es mit der Liebe wieder klappen kann, denke ich."

Im April klang das bei Anne allerdings noch ganz anders. Damals hatte sie nach ihrer Trennung betont, dass sie auf Mallorca spürbar neu durchstartet und wieder offen für Dates ist. In der Promiflash vorliegenden Pressemitteilung hieß es, sie gehe sogar aktiv auf Männer zu. Ein Schritt, den sie sich in Berlin nach dem Beziehungs-Aus noch kaum vorstellen konnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026