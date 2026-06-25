Nach Streit mit Louis: Zayn Malik verliert sein Management

Für Zayn Malik (33) reißen die negativen Schlagzeilen derzeit offenbar nicht ab. Wie The Sun berichtet, soll das Managementunternehmen "Zenkai Management" die Zusammenarbeit mit dem Sänger nun beendet haben. Die Agentur hatte seine Karriere seit 2022 begleitet und ihn auch durch turbulente Zeiten unterstützt. Auslöser für das Ende der Zusammenarbeit soll ein angeblicher körperlicher Angriff auf seinen ehemaligen Bandkollegen Louis Tomlinson (34) gewesen sein. Die beiden standen kürzlich noch gemeinsam für eine geplante Netflix-Produktion vor der Kamera, in der sie durch die USA reisen und über ihre Zeit bei One Direction sprechen sollten.

Laut Insidern soll es am Set jedoch zu einem heftigen Streit zwischen Zayn und Louis gekommen sein, bei dem Zayn seinem Ex-Bandkollegen ins Gesicht geschlagen haben soll. Netflix habe das Projekt daraufhin eingestellt, berichtet die Daily Mail. "Es ist kein Geheimnis, dass Zayn kein einfacher Charakter ist und sein Team ging mit ihm durch dick und dünn. Doch irgendwann hatte das Management das Gefühl, nichts mehr ausrichten zu können, und zog schließlich einen Schlussstrich", erklärte ein Insider gegenüber The Sun. "Jetzt sucht er bereits nach dem dritten Manager seiner Solokarriere. Das macht keinen guten Eindruck."

Auch abseits dieser Berichte verlief Zayns Karriere-Comeback zuletzt nicht ohne Rückschläge. So sagte er mehrere Tourtermine ab und musste nach eigenen Angaben aus gesundheitlichen Gründen pausieren. Abseits des Rampenlichts lebt der Musiker inzwischen überwiegend zurückgezogen auf einer Farm in Pennsylvania. Dort verbringt er viel Zeit mit seiner Tochter Khai, die er mit seiner Ex-Partnerin Gigi Hadid (31) hat. "Wenn ich nicht arbeite, will ich einfach nur nach Hause und entspannen", verriet Zayn zuvor in einem seltenen Interview und gestand: "Ich verlasse mein Zuhause kaum. Ich bleibe meistens einfach dort."

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Getty Images Zayn Malik, Sänger

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Instagram / louisxzaraflorals Louis Tomlinson, Zayn Malik und ein Fan, September 2025

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Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024