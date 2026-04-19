Zayn Malik soll Louis Tomlinson angeblich geschlagen haben

Zwischen den ehemaligen One-Direction-Mitgliedern Zayn Malik (33) und Louis Tomlinson (34) soll es bei gemeinsamen Dreharbeiten zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein. Laut einem Bericht von The Sun soll Zayn seinen früheren Bandkollegen Louis bei Aufnahmen zu einer gemeinsamen Netflix-Dokuserie ins Gesicht geschlagen haben. Als Auslöser gilt angeblich ein Witz, den Zayn über Louis' Mutter gemacht haben soll – sie starb 2016 an Krebs. Louis soll daraufhin einen Schritt auf Zayn zugegangen sein, woraufhin dieser ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Da Zayn dabei Ringe getragen haben soll, kam es der Zeitung zufolge zu einer Platzwunde, und Louis soll sogar eine Gehirnerschütterung erlitten haben.

Der Vorfall soll bereits rund sechs Monate zurückliegen, und seitdem herrscht zwischen den beiden angeblich Funkstille. Auf Instagram ist Louis Zayn mittlerweile entfolgt – seine Schwestern Phoebe und Lottie offenbar ebenfalls. Zayn hingegen folgt Louis weiterhin. Während die geplante Dokuserie – eine dreiteilige Reisedoku, die die beiden Musiker auf einem gemeinsamen Roadtrip durch Amerika zeigen sollte – ursprünglich auch persönliche Themen wie Vaterschaft, Liebe und den Tod ihres Bandkollegen Liam Payne (†31) beleuchten sollte, ist ihre Zukunft nun ungewiss. Die Regisseurin der Produktion, Nicola Marsh, teilte den Bericht von The Sun in ihrer Instagram-Story.

Zayn und Louis lernten sich 2010 beim britischen Musikwettbewerb X Factor kennen, wo sie gemeinsam mit Harry Styles (32), Niall Horan (32) und dem verstorbenen Liam Payne zur Band One Direction zusammengestellt wurden. Die Gruppe wurde zu einem weltweiten Phänomen, ehe Zayn 2015 ausstieg und die Band ein Jahr später ihre Pause bekanntgab. Louis hatte in der Vergangenheit immer wieder von seiner engen Verbindung zu Zayn gesprochen. Gegenüber The Sun erinnerte er sich einmal an die Worte seiner Mutter: "Sie sagte: 'Du musst wieder Kontakt zu Zayn aufnehmen. Das Leben ist zu verdammt kurz.'" Und weiter: "Ich konnte mit Zayn immer mal die Regeln brechen. Es war diese geschwisterliche Liebe. Wir werden immer diese Liebe füreinander haben."

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / zayn, Getty Images Collage: Zayn Malik und Louis Tomlinson

Anzeige Anzeige

https://www.tiktok.com/@katelynngarcia8/video/7590210512734981407 Louis Tomlinson und Zayn Malik in einer Rikscha

Anzeige Anzeige

Getty Images Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne und Harry Styles