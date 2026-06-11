Überschneidung mit Gigi? Perrie Edwards packt über Zayn aus

Mehr als zehn Jahre nach der Trennung von Zayn Malik (33) spricht Perrie Edwards (32) offen über das Ende ihrer Beziehung. In einem Auftritt im Podcast "Great Company with Jamie Laing" ließ die Sängerin jetzt tief in ihre damaligen Gefühle blicken – und deutete dabei an, dass Zayns Romanze mit Gigi Hadid (31) sich mit der gemeinsamen Beziehung überschnitten haben könnte. "Ich muss aufpassen, wie ich das sage", betonte sie zunächst, um dann fortzufahren: "Es gab ein bisschen eine, ich sag's jetzt einfach, also, es gab ein bisschen eine Überschneidung."

Für Perrie war es besonders schmerzhaft, die Neue ihres Ex-Verlobten aus der Perspektive der Zurückgelassenen zu erleben. "Wenn man mit jemand anderem weitermacht, kommt man immer besser zurecht", erklärte sie im Podcast und fügte hinzu: "Wenn du diejenige bist, die zurückbleibt – das ist das Schwere. Weil es sich anfühlt wie: 'Oh Mist, er hat mich für jemanden verlassen, der schöner ist als ich, besser als ich.' So hat es sich damals angefühlt." Den endgültigen Tiefpunkt erlebte Perrie, als Gigi in Zayns Musikvideo zu seinem 2016er-Hit "PILLOWTALK" zu sehen war. "Dann gibt es einen Song, der über dich geschrieben wurde, und dann ist jemand anderes im Video. Es war ein Ding nach dem anderen", erinnerte sie sich. Auch ihre Familie habe damals mit ihr gelitten.

Perrie und Zayn lernten sich 2011 bei der Castingshow "The X Factor" kennen. Nach vier gemeinsamen Jahren – zwei davon verlobt – trennten sie sich im August 2015. Zayn trat im November desselben Jahres erstmals öffentlich mit Gigi auf. Das On-Off-Paar blieb bis 2021 zusammen und bekam 2020 eine gemeinsame Tochter. Zayn selbst blickte in einem Interview mit dem Magazin Nylon im Jahr 2024 selbstkritisch auf seine damalige Reife zurück: "Mit 17 bis 21 war ich in einer Beziehung. Ich war verlobt. Ich wusste damals überhaupt nichts." Heute hat Perrie ihr Glück mit Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain gefunden, mit dem sie verlobt ist und zwei Kinder hat.

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Getty Images Perrie Edwards, Sängerin

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Getty Images Zayn Malik, Sänger

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Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Met Gala 2016