Chaos um Zayn Malik: Fans bewerfen den Sänger mit Flaschen

Bei einem Auftritt von Zayn Malik (33) ist es zu einem unangenehmen Zwischenfall gekommen: Im Rahmen einer Fan-Fragerunde wurden dem Sänger plötzlich Wasserflaschen entgegengeworfen. Sicherheitskräfte reagierten sofort und griffen ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Für den 33-Jährigen, der sich gerade mitten in seinem großen Comeback befindet, kommt das Ganze zur Unzeit – denn der Vorfall sorgt für frischen Ärger rund um seine Rückkehr auf die Bühne.

Der Flaschenwurf ist nicht die einzige Hiobsbotschaft in letzter Zeit für den britischen Sänger. Zuletzt musste Zayn aufgrund von Gesundheitsproblemen mehrere Auftritte seiner Tournee streichen. Auch ein Q&A bei Banquet Records in Kingston hatte er kurzfristig absagen müssen. Nun hat der Zwischenfall bei der Fan-Fragerunde für weiteren Wirbel gesorgt und überschattet sein lang ersehntes Comeback zusätzlich.

Zayn hatte sich nach der Absage seiner britischen Auftritte auf Instagram persönlich bei seinen Fans gemeldet und sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. Er erklärte, krank zu sein und es deshalb nicht wie geplant nach Großbritannien schaffen zu können. Der Sänger wurde ursprünglich als Mitglied der Boyband One Direction bekannt, bevor er die Gruppe 2015 verließ und eine Solokarriere einschlug. Sein Comeback wird von seinen Fans weltweit mit großer Spannung verfolgt – umso mehr fiel die Nachricht über die gesundheitlich bedingten Konzertabsagen ins Gewicht.

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Getty Images Zayn Malik, Musiker

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Getty Images "One Direction" mit ihrem Produzenten Simon Cowell im Dezember 2010

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Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger