So emotional erinnert sich Niall Horan an Liam Payne

Nach dem Tod seines Freundes und Bandkollegen Liam Payne (†31) spricht Niall Horan (32) nun offen über seine Trauer. Gegenüber The Times erinnerte sich der irische Sänger daran, dass er Liam Payne kurz vor dessen Tod im Oktober 2024 noch in Argentinien getroffen hatte. "Ich bin froh darüber, denn das bedeutet, dass meine letzte Erinnerung an ihn eine glückliche war", sagte Niall. Weiter sagte er: "Es fühlt sich immer noch unwirklich an. Am ersten Tag dachte ich: Nein, das ist nicht passiert. Unsere Freundschaft war ein Band, das für immer da war, auch wenn wir uns eine Weile nicht gesehen hatten – und es ist verrückt, dass er an einem Tag, wie ein Lichtschalter, einfach weg ist."

Für Niall liegen Trauer und Freude beim Gedanken an Liam eng beieinander – "Licht und Schatten", wie er es nennt. "Wenn ich an Liams Tod denke, ist da Traurigkeit, aber es bringt mich auch zum Lachen und Schmunzeln, wegen der Erinnerungen, die wir hatten", erklärte er. Er denke dann etwa an alberne Hotelmomente oder an gemeinsame Tage in Australien, wo sie surfen gegangen seien. "Liam war gar nicht schlecht beim Surfen. Ich kann kaum schwimmen", so Niall mit einem Augenzwinkern. Gleichzeitig betonte er, dass nicht nur die Bandmitglieder diesen Verlust spürten: "Auch die Fans hatten einen Verlust." Auf die Frage nach einer möglichen One Direction-Reunion antwortete er knapp: "Gott weiß es. Schau dir Harry Styles an, schau dir Louis Tomlinson an – die Jungs fliegen, also weiß Gott es. Aber alle fragen noch danach, das ist aufregend."

Den Abschied von seinem Freund hat Niall auch musikalisch verarbeitet. Die Ballade "End of an Era" erschien bereits als Single und ist Teil seines kommenden Albums "Dinner Party", das am 5. Juni veröffentlicht werden soll. Ob die Mitglieder von One Direction eines Tages noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen werden, bleibt derweil offen. "Wir haben dieses gemeinsame Ding", sagte Niall über seine ehemaligen Bandkollegen. Liam Payne war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires gestorben. Sein Tod erschütterte nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch Millionen Fans weltweit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Niall Horan, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Niall Horan und Liam Payne im April 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Niall Horan, Musiker