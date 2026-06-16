Perrie Edwards erlitt nach Zayn-Trennung Zusammenbrüche

Perrie Edwards (32) spricht jetzt so offen wie selten über das Ende ihrer Beziehung mit Zayn Malik (33). Im Podcast "Great Company" schildert die Sängerin, wie sehr sie die Trennung von ihrem Ex-Verlobten im Jahr 2015 aus der Bahn geworfen habe. Die Zeit sei für sie "höllisch" gewesen, erklärt sie im Gespräch mit Jamie Laing (37). Besonders schlimm sei nicht nur der Liebeskummer an sich gewesen, sondern auch die enorme Aufmerksamkeit von außen. Perrie habe sich damals ständig beobachtet, verfolgt und immer wieder auf das Aus angesprochen gefühlt.

Auf die Frage, wie sie ihre Fassung in dieser Zeit bewahrt habe, antwortete Perrie ehrlich: "Das habe ich nicht. Ich hatte richtige, schwere Zusammenbrüche." Die Sängerin erzählte, dass sie sogar während Auftritten zusammengebrochen sei und ständig geweint habe. Besonders belastend sei für sie gewesen, was sie als "Überschneidung" bezeichnet: Zayn habe noch während ihrer Beziehung eine neue Verbindung geknüpft. Als dann sein Solodebüt "Pillowtalk" erschien und darin das Model Gigi Hadid (31) zu sehen war, sei das für sie der endgültige Tiefpunkt gewesen: "Es war wie der letzte Nagel im Sarg." Ihr Vater habe damals bei ihr zu Hause die Tränen nicht zurückhalten können – und habe gesagt, er wisse nicht, wie er ihr diesen Schmerz nehmen solle. Perrie schilderte außerdem, dass es noch vieles gebe, das sie nicht öffentlich sagen würde, obwohl sie bereits einiges preisgegeben habe.

Dass die Trennung von Zayn Perries mentale Gesundheit stark beeinträchtigte, hatte sie bereits in der Vergangenheit angedeutet. Auch der Little-Mix-Hit "Shout Out to My Ex" wird seither mit dieser schwierigen Phase ihres Lebens in Verbindung gebracht. Heute sieht Perrie die damalige Beziehung als ungesund an. Mit ihrem heutigen Partner Alex Oxlade-Chamberlain (32), mit dem sie Sohn Axel und Tochter Alanis hat, erlebe sie nach eigener Aussage etwas grundlegend anderes: "Jetzt, wo ich erfahren habe, was gesunde Liebe ist, mit Alex – es ist so schön. Es lässt dich nicht ständig ein schlechtes Gefühl haben, es fühlt sich nicht toxisch an."

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Getty Images Perrie Edwards, Dezember 2024

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit Alex Oxlade-Chamberlain und ihrem Sohn Axel an Weihnachten 2025

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