Zara McDermott und Louis Tomlinson turteln bei WM-Spiel

Seltene Pärchenmomente bei der Fußball-WM: Louis Tomlinson (34) und seine Freundin Zara McDermott (29) haben sich beim WM-Halbfinale in den USA gemeinsam unter die Fans gemischt und waren dort alles andere als zu übersehen. Wie das Portal Daily Mail berichtet, flogen die beiden extra in die US-Metropole, um das Spiel England gegen Argentinien live zu erleben. Als Anthony Gordon für England traf, lagen sich die beiden Arm in Arm auf der Tribüne und feierten ausgelassen den Treffer. Am Ende reichte es für die englische Nationalmannschaft trotzdem nicht: Argentinien zog nach einem dramatischen zweiten Durchgang mit 2:1 ins Finale ein.

Der gemeinsame Ausflug zur WM war dabei für die beiden eine willkommene Abwechslung – denn der Alltag des Paares ist aktuell von viel Distanz geprägt. Zara pendelt wegen verschiedener Drehs regelmäßig zwischen Großbritannien und den USA. In einem YouTube-Video sprach die Realitystar-Moderatorin nun offen darüber, wie sehr ihr die Trennungen zu schaffen machen: "Ich bin es so gewöhnt, mit meinem Partner im Bett zu sein, wir sind immer zusammen. Wenn wir dann nicht zusammen sind und ich irgendwo drehe und mich etwas verloren fühle, und er dann auch noch nicht da ist – dann verliere ich manchmal ein bisschen meinen Halt", erklärte sie. Besonders der Schlaf bereite ihr Probleme, wenn Louis nicht bei ihr sei. "Wenn wir zusammen sind, schlafe ich wie ein Stein, buchstäblich. Wenn wir nicht zusammen sind, kann ich einfach nicht einschlafen", so Zara weiter.

Ganz reibungslos lief es zuletzt ohnehin nicht für Zara. Die TV-Persönlichkeit geriet in die Schlagzeilen, nachdem sie bei einer Veranstaltung gemeinsam mit Joey Essex (35) fotografiert worden war – auf den Bildern ist zu sehen, wie der Realitystar ihr zum Abschied einen Kuss auf die Wange gibt. Kurz darauf tauchten im Netz sogar Deepfake-Clips auf, die aus der harmlosen Szene einen leidenschaftlichen Kuss machen sollten und Zara im Netz heftige Untreuevorwürfe einbrachten. Fans stellten sich daraufhin schützend vor sie. Ein Insider betonte gegenüber der britischen Zeitung The Sun, zwischen Zara und Joey sei alles rein freundschaftlich, es gebe nichts Romantisches zwischen den beiden. Mit Louis führt sie seit März 2025 eine Beziehung, die sie trotz Fernbeziehung und vollen Terminkalendern eng zusammenhält – wie die vertrauten Szenen von der WM-Tribüne jetzt eindrucksvoll zeigen.

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Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson

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Getty Images Zara McDermott bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London, September 2024

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Getty Images Louis Tomlinson, Sänger