Shitstorm: Louis Tomlinson verfolgt WM-Spiel auf der Bühne

Louis Tomlinson (34) sorgt mit seinem jüngsten Auftritt in Charlotte, USA, für hitzige Diskussionen. Während seines Konzerts, für das Fans laut dem britischen Portal The Sun bis zu 175 Euro auf den Tisch gelegt haben sollen, richtete der frühere One-Direction-Star seinen Blick plötzlich nicht mehr auf das Publikum, sondern auf einen kleinen Bildschirm am Bühnenrand. Der Grund: das laufende WM-Spiel von England gegen Mexiko. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie er das Spielgeschehen aufmerksam verfolgt und jubelt, als England ein Tor erzielt. Für seinen Auftritt hatte er sich zudem ein England-Trikot angezogen.

Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. "Wenn ich auf einem Konzert wäre und der Sänger würde Fußball schauen, während seine Band die ganze Arbeit macht, wäre ich stinksauer", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht okay und empfinde es als respektlos gegenüber den Fans, die bezahlt haben, um ihn beim Konzert zu sehen." Ein weiterer Fan schrieb: "Ich liebe ihn, aber das hier ist so enttäuschend. Die Leute haben echtes Geld ausgegeben, um dich zu sehen, und du achtest auf ein Spiel, anstatt deinen Job zu machen."

Die aktuelle Tournee war bereits vor diesem Vorfall nicht ohne Probleme verlaufen. Louis hatte schon zu Beginn der Tour öffentlich angesprochen, dass viele Plätze in den Konzerthallen leer blieben. Bei einem Konzert in Norwegen wandte er sich direkt an das Publikum: "Ich werde das Offensichtliche ansprechen, weil ich so ein Typ bin, ich teile zu viel. Ich habe darüber nachgedacht – ich kann die leeren Plätze sehen, ich bin nicht blind."

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Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

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Getty Images Louis Tomlinson im Februar 2025

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Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction