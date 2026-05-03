Wegen mysteriöser Krankheit: Zayn Malik streicht Konzerte

Zayn Malik (33) hat nach einem mysteriösen Krankenhausaufenthalt mehrere Konzerte seiner bevorstehenden Tournee abgesagt und sich in einem Statement bei seinen Fans gemeldet. Der Sänger hatte zuletzt bereits kurzfristig einen Auftritt sowie ein Q&A bei Banquet Records in Kingston absagen müssen, wofür er sich auf Instagram mit den Worten entschuldigte: "Es tut mir leid, aber leider bin ich krank und werde es diese Woche nicht in die UK schaffen wie geplant." Nun verriet Zayn, dass er gezwungen war, seinen Tourplan erheblich zu reduzieren.

In seinem aktuellen Statement auf Social Media bedankte er sich zunächst bei seinen Fans: "Vielen Dank für all die Unterstützung und Liebe, die ihr mir zur Albumveröffentlichung und noch wichtiger für meine Gesundheit entgegengebracht habt. Ich habe es gespürt, und es hat mir die Welt bedeutet." Weiter schrieb der Sänger: "Ich war zu Hause und erhole mich – es geht mir gut, und ich werde besser und stärker als zuvor sein. Ich musste meinen Zeitplan für die kommenden Monate noch einmal überdenken und die Anzahl der Shows auf der Konnakol Tour reduzieren." Insgesamt strich Zayn elf Termine aus seinem Programm – darunter seine gesamte US-Tournee sowie Konzerte in Dublin und Birmingham. Geplante Auftritte in London und Manchester sollen hingegen stattfinden, ebenso wie Konzerte in Mexiko, Argentinien, Chile, Brasilien und Peru.

Zayn hatte zuvor ein Foto aus dem Krankenhaus geteilt und sich bei dem "unglaublichen" Personal bedankt, darunter Ärzte, Krankenschwestern und Kardiologen. Details über den Hintergrund seines Klinikaufenthalts gab Zayn bisher keine. Seine Cousine Sasha hatte die zahlreichen besorgten Fans gebeten, statt Blumen lieber für die Organisation The Palestine Project zu spenden. Die Absagen kommen für viele Fans erschwerend hinzu: Bereits 2024 hatte Zayn einen Auftritt bei Banquet Records in Kingston – ebenfalls in letzter Minute – aufgrund "unvorhersehbarer Umstände" abgesagt. Auch diesmal hatten einige Fans extra Flüge aus dem Ausland gebucht, um bei dem Event dabei zu sein.

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Instagram / zayn Zayn Malik im August 2025

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Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024

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Instagram / zayn Zayn Malik mit langem Bart 2025