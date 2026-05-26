Fans beschimpft? Zayn Malik wehrt sich gegen Medienberichte

Zayn Malik (33) sorgte am Sonntag vor seinem Hotel in Manchester für Aufregung. Als der Sänger nach seinem Konzert in der AO Arena das Gebäude verlassen wollte, blockierte eine Gruppe von Menschen seinen Weg zum wartenden Auto. Ein Video, das vom Nachrichtenportal TMZ veröffentlicht wurde, zeigt den 33-Jährigen sichtlich genervt, während er sich durch die Menge zu seinem Fahrzeug kämpfte. Berichten des Nachrichtenportals zufolge soll Zayn seine Fans "angeschnauzt" haben, als er sie aufforderte, ihm aus dem Weg zu gehen. Jetzt meldet sich Zayn im Netz selbst zu Wort – und macht deutlich, wer seiner Ansicht nach wirklich die Schuld an der Eskalation trägt.

Der Sänger wehrte sich nun gegen die Darstellung des Vorfalls: In einem Kommentar unter dem Instagram-Post von TMZ stellte er klar: "Lass uns die Fakten geradebiegen – die Fans waren und sind immer respektvoll und großartig", erklärte Zayn dort und schilderte weiter: "Das Problem waren die mehreren, erwachsenen Männer, die die Hotel- und Autotüren zehn Minuten lang blockiert haben und weder uns noch die Security herauslassen wollten." Diese Personen seien für ihn keine Fans, sondern Stalker: "Das sind keine Fans, das sind Stalker, die überall dort auftauchen, wo jemand ist, den sie treffen wollen, und die bei jedem genau dasselbe abziehen, nur um Content zu bekommen." Der Musiker stellte außerdem klar: "Das ist weder sicher noch okay, und sie ruinieren es für die echten Fans."

Der Vorfall in Manchester ist nicht das einzige turbulente Ereignis auf Zayns aktueller Tournee. Wie DailyMail berichtet, geriet der Brite bereits wenige Tage zuvor während eines Fan-Q&As in London in eine unangenehme Situation, als jemand aus der Menge eine Wasserflasche in seine Richtung warf. Generell verlief die "Konnakol"-Tour bislang eher holprig: Wegen eines Gesundheitsproblems, das ihn ins Krankenhaus zwang, musste Zayn bereits 22 Tourtermine absagen. Auch ein geplanter Auftritt in Kingston im April wurde wegen einer Erkrankung kurzfristig verschoben – zum Leidwesen vieler Fans, die teils bereits angereist waren.

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Getty Images Zayn Malik, Sänger

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Instagram / zayn Zayn Malik mit langem Bart 2025

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