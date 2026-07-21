"Selling Sunset": Heather und Christine kehren zurück

Gleich zwei große Namen kehren für die zehnte Staffel von Selling Sunset zurück: Sowohl Heather Rae El Moussa (38) als auch Christine Quinn (37) sind wieder mit von der Partie – und ihr bekanntes Spannungsverhältnis scheint bereits vor dem Staffelstart wieder voll zu brodeln, berichtet das Magazin People. Auf Instagram wurde Heather gefragt, wer von den beiden in der neuen Staffel die Dominantere sein werde. Ihre Antwort in den Kommentaren am Montag war knapp, aber vielsagend: "Gute Frage, ihr werdet es noch rausfinden!" Zuvor hatte Heather auf Instagram bereits einen alten Clip aus einer Bekenntnisszene von Christine geteilt, in der die 37-Jährige über ihre Kollegin herzieht.

In dem von Heather geteilten Clip sagt Christine: "Ich mag Heather nicht als Person und sie nervt mich die ganze Zeit. Es liegt einfach an der Art, wie sie aussieht, wie sie sich kleidet, wie sie spricht. Es liegt daran, dass da oben die Räder nicht drehen." Heather reagierte darauf mit Bikini- und Red-Carpet-Fotos sowie den Worten: "Netflix braut gerade eine Portion alten Tee auf." Auf Instagram erklärte sie außerdem, sie sei zurückgekehrt, weil sie ihre Arbeit liebe und bereit für die Show gewesen sei. Christine sagte dagegen TMZ, sie habe ihr Comeback gefeiert, weil "der Müll rausgebracht werden musste" und der Zeitpunkt nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann gepasst habe.

Heather hatte "Selling Sunset" nach der siebten Staffel wegen ihrer Elternzeit verlassen und war anschließend nicht mehr für die Show zurückgeholt worden. Damals kommentierte Christine: "Sie ist eine kleine Langweilerin! Ich liebe sie. Sie ist ein Schatz, aber am Ende des Tages ist es TV – man muss liefern." Stattdessen war Heather mit ihrem Mann Tarek El Moussa (44) in den HGTV-Sendungen "Flipping 101" und "The Flip Off" zu sehen. Christine steht derweil nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Mann Christian Dumontet im Jahr 2024 wieder als Single vor der Kamera. Nicht alle bisherigen Gesichter der Show kehren zurück: Chrishell Stause (45), Mary Bonnet (45), Nicole Young (56), Alana Gold sowie Newcomerin Sandra Vergara (37) haben angekündigt, nicht an der neuen Staffel teilzunehmen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Christine Quinn und Heather Rea El Moussa kehren zur zehnten Staffel der Serie "Selling Sunset" zurück.

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Getty Images Der "Selling Sunset"-Cast der fünften Staffel

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Getty Images Die "Selling Sunset"-Stars bei den MTV Movie & TV Awards 2022