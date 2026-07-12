Nach Einbruch kontert Heather Rae El Moussa den Kritikern

Realitystar Heather Rae El Moussa (38) hat auf Instagram Stellung zu Anfeindungen aus der Community bezogen. Bei einer offenen Fragerunde in ihren Instagram-Stories am 8. Juli nutzte eine Nutzerin die Gelegenheit, um zu fragen, wie es sich anfühle, "sich nie Geldsorgen machen zu müssen" – und erntete damit prompt eine klare Reaktion von Heather. Die 38-Jährige wehrte sich deutlich gegen derartige Annahmen über sie und ihren Mann Tarek El Moussa (44) und gab dabei persönliche Einblicke in die Herkunft beider Familien.

"Das ist eine sehr unfaire, unhöfliche Frage", stellte Heather zunächst klar, bevor sie erläuterte, warum sie das Thema dennoch ansprechen möchte: "Ich bin froh, dass du gefragt hast, denn ich bin sicher, dass andere Leute auch einfach Annahmen über mich und meinen Mann machen." Sie schilderte, dass sie in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen sei, in der Geld knapp war. Ihr Vater sei Lkw-Fahrer gewesen und habe von früh morgens bis abends gearbeitet, um die Familie zu versorgen. Ihre Mutter habe zu Hause Haare geschnitten und sei später Bibliothekarin an einer Grundschule geworden, um mehr Zeit mit Heather und ihrer Schwester verbringen zu können. Auch Tareks Familie habe keine privilegierten Startbedingungen gehabt – seine Eltern seien als Einwanderer in die USA gekommen und hätten sich dort alles von Grund auf aufgebaut. "Tarek und ich haben beide – getrennt und gemeinsam – hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo wir heute sind", betonte Heather. Außerdem reagierte sie auf die Kritik, trotz eines kürzlich erfolgten Einbruchs weiterhin Aufenthalte außer Haus zu teilen: "Ich poste das Leben, und das bedeutet nicht immer, dass die Dinge in Echtzeit passieren. Außerdem ist normalerweise immer jemand in meinem Haus."

Der Einbruch hatte Heather und Tarek im vergangenen Monat schwer getroffen. Während die beiden mit der Familie im mexikanischen Cabo San Lucas im Urlaub waren, wurde ihr Haus in Südkalifornien aufgebrochen. In einem gemeinsamen Statement auf Instagram berichteten sie, dass dabei "unersetzliche Familienstücke und besondere Erinnerungen" gestohlen worden seien. Die Polizei von Newport Beach bestätigte gegenüber dem Magazin People, dass unter anderem Schmuck entwendet wurde. Kurz darauf meldete sich Heather erneut in ihren Instagram-Stories zu Wort und bedankte sich bei den Fans für die Unterstützung: "Wir kehren weiter zu unserer normalen Routine zurück und priorisieren die Sicherheit unserer Familie."

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Getty Images Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

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Getty Images Heather Rae und Tarek El Moussa, Reality-TV-Stars

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Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae El Moussa, Tarek El Moussa und seine Kids