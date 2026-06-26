Hayley Kiyoko: So steht es um Hochzeitsplanung mit Becca

Sängerin und Filmemacherin Hayley Kiyoko (35) hat sich gegenüber dem Magazin People offen über den aktuellen Stand ihrer Hochzeitsplanung geäußert – und die ist offenbar noch gar nicht wirklich in Gang gekommen. "Wir haben noch nicht mit der Hochzeitsplanung angefangen", gestand die 35-Jährige im Gespräch mit dem Magazin. Stattdessen dreht sich bei ihr und ihrer Verlobten Becca Tilley derzeit alles um etwas anderes: den Kinostart von Hayleys Film "Girls Like Girls", der am 19. Juni in die Kinos kam.

"Wir waren tief im 'Girls Like Girls'-Universum versunken", erklärte Hayley. Dennoch empfindet sie es als besonders bedeutsam, den Film genau in dieser Lebensphase zu veröffentlichen. "Dieser Film hat das Trauma eingefangen, sich nicht gut genug und nicht würdig zu fühlen." Sie fügte hinzu: "Ihn jetzt in einer Zeit herauszubringen, in der ich die Liebe meines Lebens gefunden habe und mich wirklich würdig und geliebt fühle, ist eine wirklich tolle Sache, die ich mit meinem Menschen teilen kann". Der Film erzählt die Geschichte eines Mädchens namens Coley, das sich zum ersten Mal verliebt und dabei lernt, sich selbst anzunehmen. Hayley führte bei dem Projekt Regie und war auch an der Drehbuchautorin beteiligt.

Hayley und Becca hatten ihre Verlobung im Juli 2025 auf Instagram bekannt gegeben – nach insgesamt sieben Jahren als Paar. Öffentlich gemacht hatten sie ihre Beziehung jedoch erst im Mai 2022, bei der Release-Party zu Hayleys Single "For the Girls". Kennengelernt hatten sich die beiden bereits im April 2018 auf der Album-Release-Party zu Hayleys Platte "Expectations". In einem früheren Interview mit People schwärmte Hayley von Becca als "so eine unterstützende Partnerin" und sagte: "Sie ist meine Seelenverwandte. Es war wirklich schön, unsere Liebe mit allen teilen zu können. Sie ist die Beste."

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Getty Images Hayley Kiyoko bei der Taaf Aapi Heritage Month Awards Dinner 2026 im Javits Center in New York City

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Getty Images Hayley Kiyoko und Becca Tilley bei der Los-Angeles-Premiere von "Girls Like Girls" in Universal City

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Getty Images Becca Tilley und Hayley Kiyoko bei der Gold House 5th Annual Gold Gala im Music Center in Los Angeles am 9. Mai 2026