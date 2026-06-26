Süßes Detail auf Cristiano Ronaldos Schuhen rührt seine Fans

Cristiano Ronaldo (41) hat eine besonders herzerwärmende Art gefunden, seine fünf Kinder immer bei sich zu tragen – und das wortwörtlich. Auf den knallpinkfarbenen Fußballschuhen des portugiesischen Superstars sind die Namen aller seiner Kinder eingedruckt: Matteo, Cristiano Jr., Eva, Alana und Bella. Das zeigen Nahaufnahmen seines Schuhwerks, auf denen die Namen deutlich unterhalb des Nike-Logos zu erkennen sind. Damit sorgt der 41-Jährige dafür, dass seine Familie bei jedem Spiel symbolisch mit auf dem Platz ist. Zuletzt war das Detail besonders aufgefallen, nachdem Cristiano als erster Spieler der Geschichte ein Tor bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften erzielt hatte.

Das Magazin People berichtete über das süße Detail auf den Schuhen des Fußballstars. Auch abseits des Platzes lässt Cristiano seine Liebsten nicht aus den Augen. Nach seinem emotionalen Auftritt bei der Euro 2024 teilte er auf Instagram ein Familienfoto aus dem gemeinsamen Urlaub in Saudi-Arabien, auf dem er von allen fünf Kindern und seiner langjährigen Partnerin Georgina Rodriguez umgeben ist. Dazu schrieb er schlicht: "Mein Leben."

Cristiano ist Vater von fünf Kindern. Seinen ersten Sohn Cristiano Jr. bekam er 2010. Sieben Jahre später kamen die Zwillinge Eva und Matteo per Leihmutter zur Welt, kurz darauf folgte Tochter Alana – beide mit Georgina. Im Oktober 2021 gaben die beiden bekannt, erneut Zwillinge zu erwarten. Nach der Geburt im April 2022 teilte Cristiano auf Instagram die traurige Nachricht, dass Bellas Zwillingsbruder kurz nach der Geburt gestorben sei. Bella ist seitdem das jüngste Kind der Familie.

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Getty Images Spieler beim Aufwärmen vor dem WM-Spiel Portugal gegen Usbekistan in Houston

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Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Tochter Bella im April 2025

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Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Tochter