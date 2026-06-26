Millie Bobby Brown kennt Elevens "Stranger Things"-Ausgang

Das Finale von Stranger Things hat Fans weltweit mit einer großen Frage zurückgelassen: Was ist wirklich mit Eleven passiert? Millie Bobby Brown (22), die die Kultfigur in der Netflix-Serie verkörpert, kennt die Antwort – doch verraten wird sie sie nicht. Die Duffer Brothers (42), die Schöpfer der Serie, haben ihr das wahre Schicksal der Figur persönlich anvertraut. Darüber sprach die Schauspielerin jetzt im Podcast "Happy Sad Confused" mit Moderator Josh Horowitz und ließ durchblicken, dass es sich dabei um ein gut gehütetes Geheimnis handelt.

"Sie meinten: 'Erzähl es niemandem. Denn wir haben so eine Art geheimen Schwur gemacht'", zitierte Millie die Duffer Brothers im Podcast. "Niemand sonst weiß es. Nur wir drei. Und was wir mit dieser Information machen, liegt bei ihnen." Als Horowitz das Publikum fragte, was es für wahrscheinlicher hält – ob Eleven gestorben oder am Leben ist – votierte die Mehrheit für ihr Überleben. Millie reagierte darauf mit einem: "Wir haben ein hoffnungsvolles Publikum. Ich liebe das!" Sie selbst fügte hinzu: "Ich glaube daran. Ich muss einfach daran glauben – sonst kommt der Januar wieder."

Das Ende der Serie hat bei der 22-Jährigen Spuren hinterlassen. Sie beschrieb, dass sie nach dem Serienfinale in eine "leichte, leichte Depression" verfiel. Die Unterstützung ihrer Schauspielkollegen half ihr jedoch dabei, diese schwierige Zeit zu überbrücken. Beruflich geht es für Millie unterdessen weiter – und erneut mit Netflix. Am 1. Juli erscheint "Enola Holmes 3", in dem sie wieder in die Hauptrolle schlüpft. Außerdem befinden sich mehrere Filmprojekte in der Entwicklung, darunter eine Adaption ihres Debütromans "Nineteen Steps".

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Imago Millie Bobby Brown bei einem Promo-Event für Florence by Mills x Delsey Paris bei Macy’s in New York, Dezember 2025

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Courtesy of Netflix © 2022 Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als "Stranger Things"-Eleven

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Imago Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von Stranger Things 5 am TCL Chinese Theatre in Hollywood