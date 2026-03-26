Teddi Mellencamp darf ihrem Vater den Icon Award überreichen

Teddi Mellencamp (44) wird bei den diesjährigen iHeartRadio Music Awards 2026 ihrem Vater John Mellencamp (74) eine besondere Ehre erweisen: Die ehemalige The Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin wird dem Musiker am 26. März im Dolby Theatre in Los Angeles den renommierten iHeartRadio Icon Award überreichen, wie Page Six berichtet. Der Sänger, der für Hits wie "Hurts So Good", "Jack & Diane", "Small Town" und "Pink Houses" bekannt ist, wird bei der Zeremonie außerdem einen Auftritt auf der Bühne haben. Für Teddi ist dieser Moment von ganz besonderer Bedeutung, da ihr Vater sie während ihrer anhaltenden Krebsbehandlung unermüdlich unterstützt.

Die 44-Jährige hatte im Oktober 2022 öffentlich gemacht, dass bei ihr ein Melanom im Stadium 2 diagnostiziert wurde. Später teilte sie mit, dass der Krebs in ihr Gehirn und ihre Lungen gestreut hatte. Seitdem hat Teddi mehrere Operationen durchgemacht, darunter auch einen Noteingriff zur Entfernung von Tumoren in ihrem Gehirn. Im Oktober vergangenen Jahres gab sie ein positives Update, dass der Krebs "verschwunden" sei, stellte aber klar, dass es noch Zeit brauchen könnte – möglicherweise Jahre – bis die Ärzte offiziell eine Remission feststellen. In einem Interview mit Fox News Digital erklärte Teddi kürzlich, wie die schwere Zeit sie und ihren Vater noch enger zusammengebracht hat: "Er war jeden Tag im Krankenhaus bei mir... er hat das Gute, das Schlechte und das Hässliche gesehen. Ich rede mit ihm – ich meine, er ruft jeden Tag an, um sich zu erkundigen", so Teddi.

Privat pflegen Teddi und John seit jeher ein enges Verhältnis. Die Podcasterin, die mit "Two Ts In A Pod" regelmäßig Einblicke in ihr Leben teilt, lebt mit ihren drei Kindern in Kalifornien, während John fest mit seiner Heimat Indiana verbunden ist. In der Vergangenheit hatte der Sänger öffentlich den Wunsch geäußert, dass seine Tochter mit der Familie dorthin zurückkehrt. Teddi bekräftigte im Interview, dass sich die Verbindung zu ihrem Vater durch ihre Krankheit vertieft hätte. "Ich habe Wege gefunden, mit John verletzlich zu sein, von denen ich nie dachte, dass ich sie brauchen würde", erklärte sie gegenüber Fox News Digital.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave bei "An Unforgettable Evening" im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 11. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mellencamp, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Reality-TV-Bekanntheit