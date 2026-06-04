Krebs verliert: Teddi Mellencamp befindet sich in Remission

Teddi Mellencamp (44) geht sehr offen mit ihrer Krebskrankheit um. Nun hat sie auf Instagram erneut ein emotionales Gesundheitsupdate geteilt – dieses Mal eine echte Freudengeschichte. Die ehemalige Darstellerin der Realityshow The Real Housewives of Beverly Hills kämpft seit Jahren gegen ein Melanom im Stadium 4 und wartete zuletzt monatelang auf die Ergebnisse ihres neuesten Krebsscans: "Das hat in mir eine solche nervöse, rasende Angst ausgelöst." In dem Video, das sie Anfang Juni auf der Plattform veröffentlichte, dokumentierte sie die Stunden vor ihrem Arzttermin – von einem emotionalen Moment im Bett, in dem sie beschrieb, wie sehr sie die lange Wartezeit belastet hatte, bis hin zur erlösenden Botschaft ihres Arztes: Es ist kein nachweisbarer Tumor mehr in ihrem Körper.

"Der Scan zeigt keine Anzeichen eines Tumors in Ihrem Körper", erklärte ihr Arzt in dem Video. "Als Sie kamen, hatten Sie Tumore im Gehirn und in der Lunge. Wir sehen diese jetzt nicht mehr. Es gibt Anzeichen dafür, dass Sie behandelt wurden und dass die Immuntherapie geholfen hat." Der Mediziner erläuterte zudem, dass Teddi nach einer "vollständigen Antwort auf die Therapie" nun als in Remission gelte – "das beste Ergebnis, das wir uns erhofft haben konnten". In der Bildunterschrift ihres Beitrags schrieb sie: "Die vergangenen 12 Stunden waren ein Wirbelwind der Gefühle, aber es gibt ein Wort, das ich noch nie glücklicher gewesen bin zu hören." Gleichzeitig rief sie ihre Follower auf, Hauttests vornehmen zu lassen und sich selbst gegenüber nachsichtig zu sein. Die Immuntherapie, so Teddi, werde sie noch ein weiteres Jahr fortsetzen.

Teddi, Tochter des Rockmusikers John Mellencamp (74), war erstmals 2022 mit einem Melanom im Stadium 2 diagnostiziert worden. Es folgten Bestrahlungen und 17 Operationen, bevor sich der Krebs weiter ausbreitete. Im März 2025 gab sie bekannt, dass sich die Erkrankung auf Gehirn und Lunge ausgedehnt hatte. Bereits im Jahr zuvor hatten Scans "keinen nachweisbaren Krebs" gezeigt, allerdings galt sie damals noch nicht als in Remission. Damals erklärte sie bei einem Interview mit Nightline auch, dass ihr Arzt ihr bei Beginn der Immuntherapie eine 50:50-Chance gegeben hatte – ein Wert, den sie zunächst niederschmetternd fand, der sich aber durch die noch junge Geschichte der Immuntherapie erklärte. "Ich weiß, dass ich während der Behandlung noch schwere Tage und Wochen vor mir habe, aber ich hoffe, dass ich die Immuntherapie als meine Freundin betrachten kann, die mir das Leben gerettet hat", schreibt die Reality-Beauty online.

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Getty Images Teddi Mellencamp 2025

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Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Juni 2025