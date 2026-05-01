Teddi Mellencamp zeigt ihre Narben nach der Gehirnoperation

Teddi Mellencamp (44) kämpft gegen eine schwere Krebserkrankung – und teilt diesen Kampf offen mit ihren Fans. Jetzt hat die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin auf Instagram ein Foto gepostet, das ihren rasierten Kopf und die Narben zeigt, die von ihrer Notfall-Gehirnoperation zurückgeblieben sind. Direkt daneben stellte sie ein Bild mit ihren früheren langen blonden Haaren. Der Kontrast könnte kaum deutlicher sein. Teddi erklärte in einem begleitenden Reel, dass ihre Haare nach der Behandlung inzwischen so weit nachgewachsen sind, dass sie keine Perücken mehr tragen kann – und fragte ihre Follower um Rat. "Die Haare sind zu lang für die Perücken, und ich habe die Perücken satt. Aber was soll ich jetzt machen?", wandte sie sich an ihre Krebsfreunde unter den Followern.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans lobten ihren Look in den Kommentaren und ermutigten sie, die kurzen Haare einfach zu stylen. Ex-"Bachelorette" Kaitlyn Bristowe (40) schwärmte: "Ich mag sie irgendwie so, wie sie ist... du bist wunderschön." Und auch "Real Housewives of Dubai"-Star Caroline Stanbury meldete sich mit den Worten: "Ich liebe deine Haare." Ebenfalls rührend: Teddi teilte später ein Video, in dem ihr 13-jähriger Sohn Cruz ihr die Haare stylt. Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie, das Ergebnis habe sie wie "einen der Paul-Brüder" aussehen lassen – eine Anspielung auf Jake und Logan Paul (31). Cruz ist eines ihrer drei gemeinsamen Kinder mit dem von ihr getrennt lebenden Edwin Arroyave (49), zu denen auch die Töchter Slate und Dove gehören.

Teddi wurde 2022 erstmals mit Melanom diagnostiziert, das sich später auf Lunge und Gehirn ausbreitete. Im vergangenen Oktober verkündete sie, der Krebs sei "weg" – offiziell gilt sie aber noch nicht als in Remission. Seitdem arbeitet sie nach eigenen Angaben aktiv an ihrer emotionalen und mentalen Erholung. "Ich war in Therapie", erzählte sie gegenüber Page Six. "Ich habe wirklich hart daran gearbeitet, Frieden zu finden, Glück zu finden, mich selbst wiederzufinden." Rückendeckung bekommt sie dabei auch von "Derek" – so nennt sie ihren neuen Partner in ihrem Podcast "Two Ts in a Pod", ohne seinen richtigen Namen zu verraten. Von ihm schwärmt Teddi, er sei "eine ziemlich positive und logische Person" und bringe sie vor allem zum Lachen.

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Getty Images Teddi Mellencamp, April 2025

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Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp zeigt im April 2026 ihre Narben und ihren rasierten Kopf

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