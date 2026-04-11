Trotz Krebskampf: Teddi Mellencamp schwärmt vom Dating

Nach zehn Dates: Trotz ihrer Krebserkrankung im Stadium 4 hat Teddi Mellencamp Arroyave (44) wieder Schmetterlinge im Bauch. Die Reality-TV-Bekanntheit ist derzeit wohl mit einem älteren Mann zusammen, dessen Identität sie noch nicht preisgeben möchte. In ihrem Podcast "Two Ts in a Pod" sprach die 44-Jährige, die von 2017 bis 2020 als festes Cast-Mitglied bei The Real Housewives of Beverly Hills (RHOBH) zu sehen war, jetzt offen über die neue Romanze und verriet, dass die beiden inzwischen bereits ihr zehntes Date hatten. Den unbekannten Mann nennt sie darin einfach "Derek". Moderatorin Tamra Judge (58), die den Podcast gemeinsam mit Teddi hostet, wollte natürlich sofort wissen, wie ihr neuer Begleiter mit ihrer Krebserkrankung umgeht.

"Er ist generell eine relativ positive und logische Person. Er ist älter als ich", erklärte Teddi ihren Zuhörern im Podcast. Besonders wichtig sei ihr eines: "Aber was mir an ihm am meisten gefällt, ist, dass er mich zum Lachen bringt." Die beiden teilten sich zuletzt ein gemeinsames Abendessen in dem West-Hollywood-Restaurant Craig's, bevor er sie fragte, ob sie noch Lust auf einen Besuch in einem Speakeasy in der Nähe hätte oder ob sie von ihrer Immuntherapie zu erschöpft sei. "Ich sagte: 'Ich habe tatsächlich gerade genug Energie'", erinnerte sie sich. Allerdings habe sie sich am nächsten Morgen wie "erschlagen" gefühlt. Das Thema Kinder würde die Beziehung etwas ausbremsen – denn beide haben Nachwuchs zu Hause. "Das ist das Problem, wenn man datet und beide Elternteile sind. Wie soll man da jemals über die erste Basis hinauskommen? Ich habe Kinder bei mir zu Hause. Er hat Kinder bei sich zu Hause."

Die Tochter von Rockstar John Mellencamp (74) wurde erstmals 2022 mit einem Melanom diagnostiziert, das sich später auf Lunge und Gehirn ausdehnte. Zuletzt hatte sie im vergangenen Oktober keine nachweisbaren Krebszellen mehr im Körper – nach zahlreichen Operationen und Bestrahlungen. Noch ein Jahr Immuntherapie liegt laut eigener Aussage vor ihr, die Behandlung mache ihr drei Wochen im Monat sehr zu schaffen. Privat durchlebt Teddi ebenfalls eine turbulente Phase: Von ihrem Ehemann Edwin Arroyave (48) lebt sie getrennt, teilt aber weiterhin das gemeinsame Anwesen mit ihm. Gemeinsam meistern die beiden obendrein ihren Alltag mit ihren drei Kindern – und haben die Scheidung wegen Teddis angeschlagenem Gesundheitszustand vorübergehend ausgesetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025