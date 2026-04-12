Liebes-News: Teddi Mellencamp datet älteren Mann trotz Krebs

Trotz ihrer schweren Krebserkrankung hat Teddi Mellencamp Arroyave (44) ein neues Kapitel in ihrem Liebesleben aufgeschlagen. Die Reality-TV-Bekanntheit, die aktuell im vierten Stadium an Krebs erkrankt ist und eine Immuntherapie durchläuft, berichtet in ihrem Podcast "Two Ts in a Pod", dass sie einen neuen Mann in ihrem Leben hat. Um seine Identität zu schützen, nennt sie ihn nur "Derek" – und verrät lediglich, dass er älter ist als sie. Das Date-Leben als frisch verliebtes Paar gestalte sich allerdings nicht ganz einfach, wie Teddi im Podcast erklärt: "Wenn man datet und beide Elternteile sind – wie soll man da jemals über die erste Etappe hinauskommen? Ich habe Kinder zu Hause, er hat Kinder zu Hause."

Trotz aller Herausforderungen scheint die Chemie zwischen den beiden zu stimmen. Teddi, die drei Kinder – Slate, Cruz und Dove – mit ihrem Ex Edwin Arroyave (48) hat, betont, dass sie die Beziehung diesmal bewusst langsam angehen möchte: "Ich lasse mir mit ihm Zeit. Das war in der Vergangenheit normalerweise nicht so." Besonders schätzt sie, wie ihr neuer Freund mit ihrer Erkrankung umgeht: "Er ist ziemlich positiv und logisch eingestellt. Aber was mir an ihm am meisten gefällt, ist, dass er mich zum Lachen bringt." Zuletzt verbrachten die beiden einen Abend in einem Restaurant in West Hollywood. Danach gingen sie noch in eine Speakeasy-Bar. "Er meinte: 'Willst du da noch hingehen oder bist du zu müde von deiner Immuntherapie?'" zitiert sie ihren fürsorglichen Begleiter. Teddi habe sich fit genug gefühlt und zugesagt – mit Folgen. "Ich wachte am nächsten Morgen auf und fühlte mich schrecklich", berichtet sie.

Trotz solcher Rückschläge versucht die dreifache Mutter, schöne Momente auszukosten. Erst vor Kurzem stand sie bei einem öffentlichen Auftritt für ihren Vater John Mellencamp (74) auf der Bühne und zeigte sich sehr emotional, als sie den Musiker ehrte. In ihrem Podcast gibt Teddi immer wieder intime Einblicke in ihr Leben und zeigt, wie sehr Familie, Gesundheit und nun auch ihr neues Liebesglück miteinander verwoben sind.

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Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp Arroyave, Mai 2025

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Getty Images Teddi Mellencamp 2025

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Getty Images Teddi Mellencamp überreicht John Mellencamp den iHeartRadio Icon Award bei den iHeartRadio Music Awards 2026