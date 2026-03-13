Nach Krankenhausdrama: Teddi Mellencamp strahlt wieder

Teddi Mellencamp (44) zeigte sich am Mittwochabend strahlend auf einem roten Teppich in Los Angeles – nur wenige Tage nach einem dramatischen Krankenhausaufenthalt. Die 44-Jährige besuchte gemeinsam mit ihrer engen Freundin Kyle Richards (57) die glamouröse Gala "An Unforgettable Evening" im Beverly Wilshire Hotel, die zugunsten der Brustkrebsforschung veranstaltet wurde. Teddi präsentierte sich in einem schicken schwarzen Blazer, Skinny-Hose und Slingback-Heels und wirkte glücklich und gesund, während sie zusammen mit ihrer guten Freundin für die Fotografen posierte. Kyle erschien in einem glitzernden, tief ausgeschnittenen Jumpsuit und offenen Heels. Die beiden Realitystars hatten sichtlich Spaß auf dem roten Teppich und umarmten einander herzlich.

Weniger als zwei Wochen zuvor hatte Teddi in ihrer Podcast-Episode von "Two T's In A Pod" mit Tamra Judge über ihren Notfall berichtet. Sie erklärte, dass sie zunächst dachte, die Grippe zu haben, dann aber mit einem schrecklichen Ausschlag und Geschwüren am ganzen Körper aufgewacht sei. "Man kann es nicht einmal Ausschlag nennen, es waren fast wie Geschwüre überall auf meinem ganzen Körper", erzählte sie. Die Markierungen hätten wehgetan und gebrannt, weshalb sie zunächst eine Notfallambulanz aufsuchte, die sie jedoch direkt in die Notaufnahme schickte. Dort diagnostizierten Ärzte das Stevens-Johnson-Syndrom, eine seltene, schwere und potenziell lebensbedrohliche Reaktion auf ein neues Medikament. Teddi hatte Blasen im Mund, um die Augen und am ganzen Körper und konnte nicht schlucken. Sie wurde stationär aufgenommen und mit Steroidinjektionen und Antibiotika behandelt.

Teddi Mellencamp, die Tochter von Sänger John Mellencamp (74), kämpft seit 2022 gegen ein Melanom, das später auf ihre Lungen und ihr Gehirn metastasiert war. Nachdem ihr eine 50-zu-50-Überlebenschance gegeben wurde, verkündete sie im Oktober vergangenen Jahres, dass ihr Krebs nun nicht mehr nachweisbar sei. Die Realitystar-Darstellerin ist jedoch weiterhin in Immuntherapie und gilt nach wie vor als Patientin im Stadium vier. Im Februar 2025 musste sie sich einer Notoperation am Gehirn unterziehen, um Tumore zu entfernen, weshalb sie den Geburtstag ihrer sechsjährigen Tochter Dove verpasste. Umso glücklicher war sie, dass sie dieses Jahr nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus rechtzeitig zur Geburtstagsfeier ihrer Tochter erscheinen konnte. Neben Dove teilt sie mit ihrem von ihr getrennten Ehemann Edwin Arroyave (48) auch die 13-jährige Tochter Slate und den elfjährigen Sohn Cruz.

Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave bei "An Unforgettable Evening" zugunsten des Women’s Cancer Research Fund in Beverly Hills

Getty Images Kyle Richards und Teddi Mellencamp Arroyave bei "An Unforgettable Evening" zugunsten des Women’s Cancer Research Fund im Beverly Hilton

Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave bei "An Unforgettable Evening" im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 11. März 2026