iHeart Radio Awards: Teddi Mellencamp dankt Papa für Hilfe

Teddi Mellencamp (44) hat ihrem Vater John Mellencamp (74) bei den iHeartRadio Music Awards am Donnerstag in Los Angeles den Icon Award überreicht – und dabei in einer emotionalen Rede offenbart, wie der Musiker ihr durch eine schwere Zeit geholfen hat. Die TV-Bekanntheit, die gegen Krebs im vierten Stadium kämpft, sprach laut Page Six unter Tränen über die Bedeutung seines Songs "Longest Days" aus dem Jahr 2008. "Es ist etwas über ein Jahr her, dass ich krank wurde. Mein Leben fühlte sich kurz an, selbst als die Tage im Krankenhaus endlos schienen", erzählte die ehemalige The Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin dem Publikum. John sei von Indiana nach Kalifornien gereist und habe "monatelang" bei ihr im Krankenhaus verbracht, um sich an ihrem Krankenbett um sie zu kümmern.

"Er wollte nicht zulassen, dass diese Liedzeile mein Leben definiert", erklärte Teddi weiter und bezog sich dabei auf die Textzeile "Manchmal wirst du krank und nicht wieder gesund". Der 74-Jährige habe die Situation in die Hand genommen und für sie gekämpft. "Er hat mein Leben gerettet", sagte sie sichtlich bewegt und bezeichnete ihren Vater als ihren "besten Freund". John wiederum übergab seine Trophäe direkt an seine Tochter mit den Worten: "Ich nehme diesen Award und gebe ihn Teddi, also gehört er dir."

Dass Teddi ihrem Vater den Preis überreichen durfte, war für sie nicht nur eine große Ehre, sondern auch ein emotionales Zeichen ihrer Dankbarkeit. Während ihrer schweren Krankheitszeit stand der Musiker unermüdlich an ihrer Seite. "Er war jeden Tag im Krankenhaus bei mir. Er hat das Gute, das Schlechte und das Hässliche gesehen. Ich rede mit ihm – ich meine, er ruft jeden Tag an, um sich zu erkundigen", erzählte die Podcasterin gegenüber Fox News Digital. Durch ihre Krankheit sei die Beziehung zu ihrem Vater noch enger geworden.

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Getty Images Teddi Mellencamp überreicht John Mellencamp den iHeartRadio Icon Award bei den iHeartRadio Music Awards 2026

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Getty Images Teddi Mellencamp bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave überreicht John Mellencamp den iHeartRadio Icon Award bei den iHeartRadio Music Awards 2026