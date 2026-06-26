So fand Liam Neeson nach schwerem Verlust neue Freunde

Liam Neeson (74) hat offen über eine prägende Dreherfahrung gesprochen – und darüber, wie ein Film sein Leben nachhaltig verändert hat. Der Schauspieler blickt in einem Interview mit The Columbus Dispatch auf die Dreharbeiten zu seinem Survivalfilm "The Grey – Unter Wölfen" zurück, der 2012 in die Kinos kam. Darin spielt er einen Sicherheitsbeauftragten, der nach einem Flugzeugabsturz mit einer Gruppe Männer in der eisigen Wildnis Alaskas ums Überleben kämpft. Was ihn dabei besonders bewegte: Die Rolle brachte Berufliches und Privates auf verblüffende Weise zusammen. Liam, der sich öffentlich gerne zu seinen privaten Gedanken äußert, verkörperte einen Witwer, der mit dem Verlust seiner Frau hadert – eine Erfahrung, die er selbst nur zu gut kannte. Er verlor seine Ehefrau Natasha Richardson (†45) im Jahr 2009 bei einem tragischen Skiunfall.

In dem Interview beschrieb er, wie ihn der Dreh auch in Bezug auf neue Freundschaften überraschte. "Es ist komisch, aber es kommt ein Punkt im Leben, an dem man denkt, man hätte bereits alle Freunde gefunden, die man finden wollte. Dann denke ich daran, wie Tash jemanden auf einer Party treffen würde, und plötzlich wird diese Person zu einem guten Freund." Er hätte nie gedacht, an diesem Punkt in seinem Leben noch in der Lage zu sein, einige seiner besten Freunde zu treffen. Denn die Männer, mit denen er "The Grey" gedreht hat, wurden zu großartigen Freunden für den Actionhelden, der zuweilen mit Pamela Anderson (58) liiert war. "Wir rufen uns gegenseitig ständig an und reden über normale Sachen und wie schwer es ist, älter zu werden, oder wie unsere Kinder durchschauen, dass wir keine Ahnung haben, wenn wir versuchen, sie zu erziehen."

Liam wurde 1952 geboren und ist heute 74 Jahre alt. Er und Natasha heirateten 1994 und bekamen zusammen zwei Söhne. Ihr plötzlicher Tod nach einem Skiunfall in Kanada erschütterte den Schauspieler tief, und er sprach in den Jahren danach immer wieder offen über seinen Schmerz und den langen Weg der Trauerbewältigung. "The Grey – Unter Wölfen" ist derzeit im Abo bei Magenta Television streambar. Der britisch-irische Schauspieler erlangte 1993 durch seine Hauptrolle als Oskar Schindler in dem Holocaust-Drama "Schindlers Liste" von Regisseur Steven Spielberg (79) weltweite Berühmtheit.

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Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

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Getty Images Liam Neeson und Natasha Richardson, 2008

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Imago Pamela Anderson und Liam Neeson, Co-Stars