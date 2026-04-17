Liebe statt 007: Liam Neeson verzichtete auf James Bond

Er hätte einer der bekanntesten Geheimagenten aller Zeiten werden können – doch Liam Neeson (73) entschied sich für die Liebe. Mitte der 1990er-Jahre war der irische Schauspieler laut dem Magazin Rolling Stone ein ernsthafter Kandidat für die Rolle des James Bond. Der damals aufstrebende Star hatte bereits erste Gespräche mit der Broccoli-Familie geführt, die für die Produktion der Bond-Filme verantwortlich ist und mit der er privat befreundet war. Doch dann griff seine damalige Verlobte Natasha Richardson (†45) ein und stellte ihm ein unmissverständliches Ultimatum: entweder Bond oder die Ehe.

Liam schilderte gegenüber Rolling Stone, wie es dazu kam: "Meine geliebte Frau, Gott hab sie selig, sagte zu mir, als wir in den Carolinas 'Nell' drehten: 'Liam, ich will dir etwas sagen: Wenn du James Bond spielst, werden wir nicht heiraten.'" Die Entscheidung fiel ihm offenbar nicht allzu schwer. Statt in "GoldenEye" zu brillieren, übernahm er die Hauptrolle im Historienfilm "Rob Roy", der 1995 in die Kinos kam. Im Interview verriet der Schauspieler außerdem schmunzelnd, dass er damals gerne den Bond-Titelsong summte und die berühmte Pistolen-Pose imitierte, um Natasha damit zu necken. Bereut habe er seine Entscheidung jedoch nicht.

Liam und Natasha heirateten 1994 und führten ihre Ehe bis zu ihrem tragischen Tod im Jahr 2009. Die Schauspielerin verunglückte bei einem Skiunfall und erlag später ihren Verletzungen. Seitdem hat sich der Schauspieler nach eigenen Angaben auf keine neue Beziehung mehr eingelassen. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne.

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Getty Images Liam Neeson im Oktober 2018 in New York City

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Getty Images Natasha Richardson, Schauspielerin und Liam Neeson, Schauspieler

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Getty Images Liam Neeson im Jahr 2012