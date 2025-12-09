Pamela Anderson klärt auf: War Romanze mit Liam Neeson echt?

Pamela Anderson (58) spricht Klartext zu den Liebesgerüchten um Liam Neeson (73) – und nimmt den Wind aus den PR-Spekulationen. Die Schauspielerin bestätigte gegenüber dem Magazin People, dass sie und Liam nach den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Die nackte Kanone" tatsächlich eine kurze Romanze hatten. "Liam und ich waren für kurze Zeit romantisch involviert, aber erst nachdem wir mit den Dreharbeiten fertig waren", gibt die Baywatch-Berühmtheit preis und verrät, dass es sich dabei um eine "intime Woche" gehandelt habe, die sie gemeinsam in seinem Haus in New York verbrachten. Dort habe sie ein eigenes Schlafzimmer gehabt. Doch auch ihre jeweiligen Assistenten seien dabei gewesen, sogar Familie habe zwischendurch vorbeigeschaut.

Nach dieser Woche seien sie jedoch "getrennte Wege gegangen". Sowohl sie als auch der "Taken"-Filmstar seien wie gewohnt in ihren Alltag zurückgekehrt und haben an anderen Filmen gearbeitet. Erst zur "Die nackte Kanone"-Promophase seien sie sich wieder begegnet – und jede Menge Spaß miteinander gehabt. "Wir hatten Spaß… ein bisschen wie in einem Nancy-Meyers-Film." Um eine PR-Aktion, wie so mancher vermutete, handelte es sich bei der kurzzeitigen Liaison zwischen Liam und Pam auf jeden Fall nicht, wie sie abschließend noch mal betont. "Ich musste immer lachen, wenn Leute dachten: 'Oh, das ist ein PR-Stunt.' Ich dachte mir: 'Ein PR-Stunt? Das ist echt. Wir haben echte Gefühle.'" Doch mehr wurde aus ihnen dennoch nicht: "Ich verehre Liam, aber wir sind ehrlicherweise bessere Freunde."

Die Freundschaft zwischen ihnen reicht weit über die gemeinsamen Arbeiten im Rahmen ihres Films hinaus. Auch nachträglich erwies sich der 73-Jährige als guter Freund: Liam besuchte Pam im August bei einem Theaterstück beim Williamstown Theater Festival. "Er unterstützt diesen neuen Weg in meiner Karriere sehr und sagt mir immer wieder, wie stolz er auf mich ist", freut sich Pam im Interview mit People. Die "The Last Showgirl"-Golden-Globe-Nominierte ist sicher, dass sie und Liam "immer Teil des Lebens des anderen sein" werden.

Imago Pamela Anderson und Liam Neeson, Co-Stars

Imago Pamela Anderson und Liam Neeson bei der Premiere von "Die nackte Kanone" in London, Juli 2025

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin