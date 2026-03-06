Liam Neesons Sohn musste sich schwerer Herz-OP unterziehen

Daniel Neeson, der jüngere Sohn von Schauspieler Liam Neeson (73), hat sich einer schweren Herzoperation unterziehen müssen. Der 29-Jährige leidet seit seiner Geburt an einer bikuspiden Aortenklappe, einer Fehlbildung, bei der die Aortenklappe nur zwei statt der üblichen drei Segel besitzt. Auf Instagram teilte er jetzt mehrere Krankenhausbilder und berichtete offen über den Eingriff. "Die meisten wissen nicht einmal, dass sie es haben. Es kann jahrelang ruhen, bevor es zu Klappenversagen oder einer Erweiterung der Aorta führt", erklärte Daniel. Regelmäßige Untersuchungen alle zwei Jahre hätten ihn sein Leben lang begleitet, doch irgendwann reichten diese nicht mehr aus. Eine deutliche Erweiterung seiner linken Herzkammer und der Aorta machten die Operation unumgänglich, wie Bunte berichtet.

Für den Unternehmer, der gewohnt ist, die Kontrolle zu behalten, war der Eingriff eine völlig neue Erfahrung. "Das hier war anders. Es erforderte Aufgabe. Präsenz. Loslassen. Den Chirurgen und Pflegern zu vertrauen. Dem Universum zu vertrauen", schrieb er auf Instagram. Er habe die Operation als eine Art Zeremonie betrachtet, was ihm geholfen habe, ruhig zu bleiben. Besonders lobte Daniel das medizinische Team, das er als "wirklich einige der großartigsten Menschen auf diesem Planeten" bezeichnete. Den größten Dank richtete er jedoch an seine Verlobte Natalie Ackerman, die er als seinen "Fels" beschrieb, sowie an seine Familie, die ihn täglich unterstützt habe. In seinem Post appellierte er zudem: "Jeder sollte sein Herz von einem Kardiologen untersuchen lassen, auch wenn keine bekannten Fehlbildungen vorliegen. Hört auf euren Körper. Und lebt nicht in Angst."

Daniel und Natalie sind seit acht Jahren ein Paar und hatten sich im September 2025 verlobt. Die beiden lernten sich während ihres Studiums an der Tulane University in New Orleans kennen und leben heute in New York. Daniel ist der jüngere Sohn von Liam und Natasha Richardson (†45), die 2009 nach einem Skiunfall im Alter von 45 Jahren verstarb. Damals war Daniel erst zwölf Jahre alt, sein Bruder Micheal erst 13. Dass etwa zwei Prozent der Weltbevölkerung von der bikuspiden Aortenklappe betroffen sind, hatte er in seinem Post erklärt. "Manche Menschen mit BAV werden erst im höheren Alter operiert – ich habe das Los früher gezogen", schrieb er nüchtern.

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

Getty Images Daniel Neeson und Liam Neeson 2024

Getty Images Natasha Richardson, Schauspielerin und Liam Neeson, Schauspieler