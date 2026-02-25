Liam Neeson besorgt: Ist die Zukunft des Kinos in Gefahr?

Liam Neeson (73) macht sich Sorgen um die Zukunft des Kinos, so The Standard. Der 73-jährige Schauspieler, der für seine Rollen in Filmen wie "Schindlers Liste" und Star Wars bekannt ist, äußerte sich besorgt über die Entwicklung in Hollywood. Aktuell bewirbt er seinen neuen Film "Cold Storage", in dem er den abgebrühten Bioterror-Spezialisten Robert Quinn verkörpert. Gegenüber der Press Association sprach der gebürtige Nordire über seine Bedenken: "Die Filmindustrie verändert sich, Streaming-Dienste fusionieren, Unternehmen werden aufgekauft. Wir alle sind sehr besorgt über den Zustand Hollywoods. Was wird mit Spielfilmen passieren?" Besonders die wachsende Zahl an Filmen, die die Kinos umgehen und direkt auf Streaming-Plattformen veröffentlicht werden, bereitet ihm Unbehagen.

Neben seinen Bedenken über die Branche blickt Liam auf eine erfolgreiche Karriere zurück, die ihm sogar eine Oscar-Nominierung für seine Rolle als Oskar Schindler einbrachte. "Ich hatte sehr, sehr viel Glück", erklärte er. Der Schauspieler weiß aber auch um die Schattenseiten des Berufs: "Ich habe Freunde und Bekannte, Schauspieler, von denen einige seit Monaten und Monaten nicht gearbeitet haben." Weiter kritisiert er: "Es ist ein Beruf voller Ablehnung. Man bekommt zu hören: 'Du bist nicht richtig, du bist zu irisch. Kannst du deinen Akzent ändern? Oh, du bist größer, als ich dachte.' Diese Art von Kritik begleitet einen während der gesamten Karriere, besonders in den Anfangstagen." Liam selbst steht jedoch nicht still – neben der kürzlich erschienenen Action-Komödie "The Naked Gun" mit Pamela Anderson (58) hat er noch drei weitere Filme in der Pipeline.

In "Cold Storage" arbeitet Liam mit den jungen Schauspielern Joe Keery (33) und Georgina Campbell zusammen, die ihn bei den Dreharbeiten begeisterten. "Ich kannte Joes Arbeit nicht, ich habe vielleicht ein paar frühe Folgen von Stranger Things gesehen. Georgina kannte ich überhaupt nicht", gestand er. "Sie waren einfach großartig in der Zusammenarbeit. Sie haben mich inspiriert und mir ein Gefühl dafür gegeben, in welchem Tempo meine Figur sprechen sollte." Der von Jonny Campbell inszenierte und von David Koepp (62) geschriebene Film erzählt die Geschichte eines parasitären Pilzes, der aus einer verlassenen Militärbasis entweicht. Joes und Georginas Figuren Teacake und Naomi, zwei junge Angestellte einer Self-Storage-Firma, die auf der alten US-Militärbasis errichtet wurde, helfen Quinn dabei, eine katastrophale Ausrottung zu verhindern. "Cold Storage" kommt am Freitag in die britischen Kinos. Und neben der großen Leinwand ist auch Liam Neeson im Stream zu sehen und das extrem erfolgreich.

Getty Images Liam Neeson im Jahr 2012

Getty Images Liam Neeson und Pamela Anderson, Juli 2025

Collection Christophel, Action Press Liam Neeson in "Taken 3"