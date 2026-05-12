Natasha Richardsons (†45) Schwester ehrt sie zum Geburtstag

Natasha Richardson (†45) wäre nun am 11. Mai 63 Jahre alt geworden. Die Schauspielerin, die 2009 im Alter von 45 Jahren nach einem Skiunfall verstarb, wird von ihrer Schwester Joely Richardson (61) auch heute noch liebevoll in Erinnerung gehalten. Zum Geburtstag der verstorbenen Filmikone teilte Joely nun auf Instagram eine emotionale Hommage mit alten Fotos, die Natasha und ihren damaligen Ehemann Liam Neeson (73) in innigen Momenten zeigen, darunter auch ein Bild von ihrem Hochzeitstag. "Der 11. Mai bleibt für immer der Geburtstag meiner Schwester, auch wenn sie diese Erde vor 17 Jahren verlassen hat", schrieb Joely zu den Aufnahmen.

"Der Tag, an dem Tasha Liam Neeson heiratete, war einer der glücklichsten ihres Lebens", heißt es weiter unter dem Post. "Sie konnte es kaum glauben und wir tanzten bis zum Morgengrauen." Die 61-Jährige schwärmte außerdem von dem Glamour und der Wärme des Paares und beschrieb sie als herzlich und humorvoll. Zu den Bildern wählte sie laut People Magazine das Musikstück "Symphonie Nr. 5" von Jean Sibelius. "Es würde ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubern, dass ich es ausgewählt habe", so Joely. In den Kommentaren sammelten sich daraufhin zahlreiche liebevolle Nachrichten der Fans. "Ich schicke dir Liebe und Licht, und danke für diesen wunderschönen Beitrag", schrieb ein Nutzer.

Natasha und Liam hatten 1994 geheiratet und gemeinsam zwei Söhne, Micheál und Daniel, großgezogen. Ihr Familienglück wurde jedoch im Jahr 2009 erschüttert, als Natasha nach einem tragischen Unfall viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Bis heute hält ihre Familie die Erinnerung an sie lebendig. Erst kürzlich erzählte Liam gegenüber Rolling Stone, dass er sogar die Rolle als James Bond absagte, um Natasha zu heiraten. Ihre Schwester Joely schloss ihren bewegenden Post mit den Worten: "Nutze den Tag, das hat sie getan."

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Getty Images Natasha Richardson, Schauspielerin

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Getty Images Liam Neeson, Schauspieler und Natasha Richardson, Schauspielerin

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