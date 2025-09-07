Charmant wie Papa: Liam Neesons Sohn Daniel hat sich verlobt

Daniel Neeson hat kürzlich seine Verlobung mit seiner langjährigen Freundin Natalie Ackerman bekannt gegeben. Der jüngere Sohn des Schauspielers Liam Neeson (73) überraschte die Mode-Marketing-Managerin während eines romantischen Bootsausflugs auf dem Hudson River in New York. Auf Instagram verkündete er die frohe Nachricht mit einem Foto des Heiratsantrags und der festlichen Verlobungsfeier, die in einem irischen Pub in Manhattan stattfand. Freunde der beiden teilten ihre Freude ebenfalls in den sozialen Medien und gratulierten dem Paar.

Während der Feierlichkeiten konnten die Gäste mit individuell kreierten Cocktails aus dem Tequila von Daniels eigener Marke, De Nada Tequila, anstoßen. Daniel und Natalie, die sich während ihres Studiums an der Tulane University in New Orleans kennengelernt haben, sind seit acht Jahren ein Paar und leben gemeinsam in New York. Das glückliche Paar wurde bei seiner Party dabei gesehen, wie es die Verlobung mit einem weißen, blumengeschmückten Kuchen feierte und seine Freude im Kreise von Freunden teilte. Daniel, dessen älterer Bruder Micheal der Schauspiellaufbahn ihres Vaters folgt, verlor seine Mutter Natasha Richardson tragisch bei einem Unfall, als er zwölf Jahre alt war.

Inzwischen sorgt auch Liam selbst für Schlagzeilen. Der 73-Jährige hat Berichten zufolge eine romantische Beziehung mit Schauspielkollegin Pamela Anderson (58) begonnen, nachdem die beiden kürzlich zusammen für die Neuauflage von "Die nackte Kanone" vor der Kamera gestanden hatten. Obwohl es Spekulationen gab, dass ihre Romanze ein PR-Trick sein könnte, haben Insider gegenüber Daily Mail betont, dass die Verbindung der beiden echt sei. Pamela sprach zudem mit dem Magazin Esquire darüber, dass sie ihr Liebesleben gerne von der Öffentlichkeit fernhält und keine Flausen oder Spielchen duldet.

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

Instagram / bgdans91 Daniel Neeson und Natalie Ackerman, Juli 2024

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson, Juli 2025