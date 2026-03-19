Überraschung: Spielt Liam Neeson in "Batman"-Sequel mit?

Wenige Monate vor dem geplanten Drehstart von "The Batman – Part II" im Mai 2026 in London sorgt die Besetzung einer zentralen Rolle für gehöriges Aufsehen hinter den Kulissen. Während Robert Pattinson (39), Colin Farrell (49), Jeffrey Wright (60), Andy Serkis und viele weitere Darsteller längst feststehen, gestaltet sich die Suche nach dem richtigen Schauspieler für die Figur des Christopher Dent als überraschend zäh. Dieser Charakter ist der Vater von Harvey Dent, der im Film von Sebastian Stan (43) verkörpert wird und dem Kinopublikum als Two-Face bekannt ist. Nun geistert laut World of Reel ein prominenter Name durch die Gerüchteküche: Liam Neeson (73). Ausgerechnet jener Schauspieler, der im DC-Universum bereits Spuren hinterlassen hat – als Bösewicht Ra's Al Ghul in Christopher Nolans (55) "Batman Begins" und mit einem kurzen Gastauftritt in "The Dark Knight Rises".

Bevor Liam als mögliche Wahl ins Gespräch kam, hatten bereits andere Hollywood-Größen abgewinkt, darunter Brad Pitt (62) und Stellan Skarsgård (74). Der jüngste Rückschlag für das Produktionsteam um Regisseur Matt Reeves (59): Auch Daniel Craig (58) hat das Angebot ausgeschlagen. Der Grund ist offenbar kein Desinteresse am Projekt, sondern schlicht ein voller Terminkalender. Daniel befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase für ein noch unbetiteltes Gefängnisdrama von Oscar-Preisträger Damien Chazelle (41), an dem er gemeinsam mit Cillian Murphy (49) und Michelle Williams (45) mitwirken soll – und dessen Drehstart sich mit dem von "The Batman – Part II" überschneidet. Drehbuchautor Mattson Tomlin fasste unterdessen die Ambitionen hinter dem Batman-Sequel auf X zusammen: "Die Messlatte könnte nicht höher liegen. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben – im wahrsten Sinne des Wortes, bis an die Grenzen unserer Möglichkeiten."

Während die Suche nach dem Darsteller für Christopher Dent weitergeht, bleibt der Inhalt des Films für die Öffentlichkeit weitgehend im Dunkeln – und das ist offenbar so gewollt. Matt selbst hat in der Vergangenheit betont, wie entscheidend die Überraschungsmomente für das Kinoerlebnis seiner Detektivgeschichte sind. Er beschrieb den noch unbekannten Hauptschurken des Films als eine Figur, "die so in einem Film noch nie wirklich zu sehen war." Neben Sebastian als Harvey und Scarlett Johansson (41) als dessen Ehefrau Gilda Dent dürfte auch Barry Keoghan (33) als Joker wieder dabei sein. Eines steht bereits fest: "The Batman – Part II" soll im Oktober 2027 in den Kinos anlaufen. Ob es Liam ist, der dann als Harveys Vater auf der Leinwand zu sehen sein wird, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

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Instagram / mattreevesla Das Drehbuch für "Batman II"

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Getty Images Matt Reeves im Februar 2022 in London

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