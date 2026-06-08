Zum 74. Geburtstag: So privat zeigt sich Liam Neeson

Er ist einer der bekanntesten Actionstars Hollywoods – doch das Privatleben von Liam Neeson (74) bleibt meistens hinter verschlossenen Türen. Anlässlich seines 74. Geburtstags am 7. Juni 2026 hat das Magazin People nun seltene Fotos veröffentlicht, die den Schauspieler im Kreise seiner zwei Söhne Micheál und Daniel zeigen. Die Bilder gewähren einen ungewöhnlich persönlichen Einblick in das Familienleben des Stars: Zu sehen sind gemeinsame Besuche von Sportevents, ein Marathon-Ziel und sogar ein roter Teppich mit einer großen Patchworkfamilie. Die Fotos stammen aus einem Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt und zeigen, wie eng der Vater und seine Söhne miteinander verbunden sind.

Micheál und Daniel brachte Liam nach dem Tod seiner Frau Natasha Richardson (†45) im Jahr 2009 allein groß – als alleinerziehender Vater durch die Teenagerjahre der beiden Jungs. Mittlerweile sind sie erwachsen und gehen ihre eigenen Wege: Micheál ist wie sein Vater ins Schauspielgeschäft eingestiegen, sein Leinwanddebüt gab er in "Anchorman 2: The Legend Continues". Daniel studierte zwar ebenfalls Theater an der Tulane University, entschied sich aber für einen anderen Weg und gründete sein eigenes Tequila-Label namens De Nada. Eine besonders bewegende Aufnahme aus 2023 zeigt Liam am Ziel des New York City Marathons, wo er stolz Daniel die Finisher-Medaille umhängt. Beim Filmstart von "The Naked Gun" im Jahr 2025 gab es dann ein besonderes Foto: Gemeinsam mit seiner Kollegin und kurzzeitigen Partnerin Pamela Anderson (58), die die Affäre der beiden bestätigte, posierte er auf dem roten Teppich – beide Söhne und Pamelas Kinder dabei, eine Art Familienfoto der besonderen Art.

Seinen Gefühlen als Vater hat Liam schon früh Ausdruck verliehen. "Es ist eine anhaltende Freude, Vater zu sein. Immer eine Freude, aber auch eine freudvolle Sorge", sagte er 2012 gegenüber dem Magazin Her. "Egal wie alt sie sind, sie werden immer dein kleiner Junge oder dein kleines Mädchen bleiben. Und du bist eine Geisel der Liebe." Diese Verbindung zu seinen Söhnen spiegelt sich auch in den gemeinsamen Ritualen wider: Liam und seine Jungs sind begeisterte Fans der New York Rangers und der New York Knicks und besuchten die Spiele ihrer Lieblingsmannschaften über viele Jahre hinweg regelmäßig – vom Courtside-Platz beim Knicks-Spiel bis hin zur Eishalle im Madison Square Garden.

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Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

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Getty Images Natasha Richardson und Liam Neeson bei der "The Other Man"-Premiere in London im Oktober 2008

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Getty Images Dylan Jagger Lee, Brandon Thomas Lee, Pamela Anderson, Liam Neeson, Daniel Neeson und Micheál Neeson