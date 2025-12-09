Liam Neeson: Actionthriller bringt Nervenkitzel auf Netflix

Liam Neeson (73) begeistert erneut das Publikum auf Netflix, dieses Mal mit seinem Actionthriller "Non-Stop" aus dem Jahr 2014. Der Film hat es völlig überraschend zurück in die Spitzenpositionen der Film-Charts geschafft und sorgt für einen regelrechten Nervenkitzel bei den Zuschauern. In der packenden Handlung spielt Liam einen Air Marshal, der während eines Transatlantikflugs eine verstörende Nachricht erhält: Ohne die Überweisung von rund 129 Millionen Euro sterben alle 20 Minuten Passagiere. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, bei dem Liam ermittelt, während die Situation zunehmend eskaliert.

Der Nervenkitzel bleibt bis zum Ende bestehen, wobei "Non-Stop" durch klug platzierte Wendungen und eine intensive Atmosphäre besticht. Regie führte Jaume Collet-Serra, der zuvor schon bei "Unknown Identity" mit Liam zusammengearbeitet hatte. Neben ihm gehören Julianne Moore (65) und Michelle Dockery (43) zum Cast. Auf Rotten Tomatoes erzielt der Film sowohl von Kritikern als auch vom Publikum Wertungen um die 62 bis 63 Prozent, was für einen soliden Thriller spricht. Ein Zuschauer kommentierte: "Ein absolut großartiger Film, den man sich beim Abendessen vor dem Fernseher ansehen kann."

Abseits der Zahlen sorgt der Star auch privat immer wieder für Gesprächsstoff – allerdings ohne großes Getöse. Pamela Anderson (58) und Liam standen vor Kurzem gemeinsam für "Die nackte Kanone" vor der Kamera. Die Schauspielerin beschrieb ihre Begegnungen mit ihm als warm, aufmerksam und von echter Unterstützung geprägt. Solche Eindrücke prägen das Bild eines Kollegen, der am Set verlässlich ist und im Umgang freundlich bleibt. Fans schätzen an Liam genau diese Mischung aus stiller Präsenz und klarer Ansage – Qualitäten, die im engen Flugzeug-Setting von "Non-Stop" auch auf der Leinwand spürbar werden.

Getty Images Liam Neeson, Schauspieler

Getty Images Liam Neeson im Jahr 2012

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson bei der "Die nackte Kanone"-Premiere in New York