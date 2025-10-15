Enthüllt: Deshalb soll Kevin Njie auf Bali verschwunden sein

Realitystar Kevin Njie (29), derzeit als Kandidat bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen, sorgte kürzlich für Schlagzeilen, weil er fast eine Woche auf Bali als vermisst galt. Nachdem sich seine Ex-Partnerin Emely Hüffer (29) vergangenen Freitag dann entschieden hatte, einen öffentlichen Suchaufruf zu starten, kam bereits am Samstag die erlösende Nachricht: Der 29-Jährige wurde in einem Hotel in Legian lebend, jedoch erschöpft, gefunden. Zuvor wurde auch sein Instagram-Account deaktiviert, was für großes Rätselraten sorgte. Was genau zu seinem Verschwinden führte, blieb zunächst unklar. Doch laut Bild-Informationen könnte ein sogenanntes "Ayahuasca-Ritual" eine Rolle gespielt haben.

Mehrere Einheimische berichteten gegenüber der Zeitung, dass Kevin daran teilgenommen haben soll. Dabei wird ein halluzinogener Pflanzensud eingenommen, der aus Südamerika stammt und für tiefe seelische Erfahrungen sowie starke Rauschzustände bekannt ist. Realitätsverlust, seelische Zusammenbrüche oder Panikattacken können drohen. Bereits Tage vor seinem Verschwinden hatte der TV-Star eine geplante Teilnahme an einem Kampf bei Fame Fighting 3 abgesagt – als Grund gab der Veranstalter eine Verletzung an. Freunde schilderten jedoch: "Die letzten Wochen in der Öffentlichkeit haben ihm mental zu schaffen gemacht. Er war erschöpft und wollte sich zurückziehen."

Kevin selbst hatte sich zu seinem Verschwinden zunächst nicht geäußert. Stattdessen teilte sein Management vor drei Tagen ein langes Statement auf Instagram. "Durch die große Anteilnahme und das Engagement so vieler wurde nicht nur ein Leben geschützt, sondern auch einer Familie die schwerste Angst genommen", erklärte das Team und bat um Verständnis und Zurückhaltung in dieser sensiblen Phase. Das Management stellte außerdem klar, dass "kein krimineller Hintergrund" vorliege und keinerlei Gefahr für andere bestanden habe.

