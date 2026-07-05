Genevieve Chenneour spricht über Urlaubsromanze mit Frau

Schauspielerin Genevieve Chenneour (28), bekannt durch ihre Rolle als Clara Livingston in der Netflix-Serie "Bridgerton", hat offen über eine Urlaubsromanze mit einer Frau gesprochen. Während eines beruflichen Aufenthalts auf der griechischen Insel Mykonos funkte es zwischen ihr und einer anderen Frau – und das Erlebnis hinterließ bei der 28-Jährigen offenbar einen bleibenden Eindruck. Gegenüber der Daily Mail schilderte sie die Begegnung in intimen Worten und erklärte, dass sie ihr Verständnis von Sex grundlegend verändert habe.

"Es war nicht geplant, aber es war etwas, worüber ich den Großteil meines Lebens nachgedacht hatte. Ich hatte schon vorher Mädchen geküsst. Dieses Mal war anders", verriet Genevieve. Die Begegnung beschreibt sie als besonders zärtlich und verbunden: "Was passierte, veränderte mein Verständnis von Sex. Es war Sex mit Freundlichkeit. Zum ersten Mal verstand ich, warum es eine solche Freude sein kann, einer anderen Person Lust zu bereiten. Eine Frau so fühlen zu lassen, gab mir ein unerwartetes Gefühl von Stärke." Obwohl sie so offen über das Erlebnis spricht, betonte sie gleichzeitig, dass sie "keinen Bedarf verspüre, meine Sexualität zu definieren".

Für Genevieve war die Reise nach Mykonos auch eine willkommene Auszeit von einer schwierigen Zeit in ihrem Leben. Die ehemalige Kunstschwimmerin im Team GB und ausgebildete Boxerin hatte in den vergangenen Monaten mehrere Gewaltvorfälle in London erlebt, die sie psychisch stark belasteten. Nachdem ihr 2025 in Kensington ein Handydieb aufgelauert hatte und sie im Anschluss sogar eine weitere Attacke nahe dem Oxford Circus erlitt, zog sie aus London aus und lebt seitdem bei ihrer Mutter. Gegenüber der BBC beschrieb sie die psychischen Folgen als tiefgreifend und erzählte, sie sei zeitweise "schwer agoraphobisch" gewesen und habe das Haus kaum verlassen können.

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Getty Images Genevieve Chenneour beim Spring Meeting des Jockey Club in Epsom Downs

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Getty Images Genevieve Chenneour im März 2024

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Getty Images Genevieve Chenneour, "Bridgerton"-Darstellerin

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Wie gefällt euch Genevieves Beschreibung von "Sex mit Freundlichkeit"? Wunderschön und empowernd – das trifft es auf den Punkt. Etwas kitschig formuliert – weniger Poesie hätte gereicht. Ergebnis anzeigen