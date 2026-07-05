Fans schauen zweimal hin: Heidi Klum sorgt für Rätselraten

Mit einem neuen Video auf Social Media hat Heidi Klum (53) ihre Fans ins Staunen versetzt. Das Model präsentiert sich darin von hinten – bekleidet lediglich mit einer Spitzenunterhose. Doch nicht etwa der freizügige Look ließ die Zuschauer stutzen, sondern das, was sich auf Heidis Gesäß befindet: zwei transparente Kuppeln, die in gleichmäßigen Abständen rot aufleuchten. Auf TikTok überschlugen sich daraufhin die Kommentare. "Was ist das?", war eine der meistgestellten Fragen unter dem Clip. "Kann mir das jemand erklären?", wollten gleich mehrere Nutzer wissen.

Bei den rätselhaften Kuppeln handelt es sich um ein Vakuumgerät, das mit einer Rotlicht-LED-Therapie kombiniert ist. Diese Anwendung soll einen vorübergehenden Straffungseffekt erzielen und gleichzeitig die Durchblutung verbessern sowie den Lymphfluss fördern. Auch die Behandlung von Cellulite gehört zu den beworbenen Versprechen des Geräts. Wissenschaftlich belegt ist die Wirksamkeit allerdings nicht. Einige Nutzer zeigten sich weniger interessiert an einer Erklärung und rieten Heidi stattdessen, solche Clips lieber für sich und Ehemann Tom Kaulitz zu behalten.

Dass Heidi sich freizügig zeigt, ist allerdings nichts Neues. Erst vor einem Tag lieferte sie auf Instagram ein anderes pikantes Update. In einem Video stand sie am Herd und rührte ganz lässig in einem Topf. Sie trug dabei einen weißen Schlafanzug mit roten Herzchen, der einen Blick auf ihr Dekolleté zuließ. Dazu zeigte Heidi einmal mehr ihren typischen Humor. Ihre Brüste heißen bei ihr bekanntlich "Hans" und "Franz" – und im Clip schnappten die beiden am Herd sichtbar nach Luft. Gekocht wurde übrigens eher bodenständig: Haferflocken und gekochte Kartoffeln.

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Imago Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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TikTok / heidiklum Heidi Klum, Juni 2026

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Instagram / heidiklum Heidi Klum, Supermodel

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