Durchgesickertes Video zeigt wohl Hochzeit von Taylor Swift

Ein durchgesickertes Video sorgt derzeit für großes Aufsehen: Aufnahmen aus dem Inneren des Madison Square Garden in New York geben einen seltenen Einblick in die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36), die am Freitag stattfand. Wie Daily Mail berichtet, zeigt das offenbar heimlich mit einem Smartphone gedrehte Video die Flure der berühmten Arena – und die haben es in sich. Die Wände sind mit bisher noch nie öffentlich gezeigten Privatfotos des Paares tapeziert. Ein riesiges "T&T"-Emblem in einem pfirsich-weiß gehaltenen Gang thront über den Bildern, die Momente aus der gemeinsamen Beziehung der beiden festhalten. Rund 1.000 Gäste wohnten der glamourösen Zeremonie bei, darunter zahlreiche Hollywoodstars wie Selena Gomez (33), Ed Sheeran (35), Dakota Johnson (36) und Millie Bobby Brown (22).

Besonders auffällig: Vor der Arena leuchteten nach der Trauung pinkfarbene Digitalbildschirme mit der Aufschrift "JUST&T MARRIED!" – eine Bestätigung, dass Taylor und Travis offiziell Mann und Frau sind, und zwar gegen 19:30 Uhr Ortszeit. Die Zeremonie wurde von Adam Sandler (59) geleitet, wie Taylors Pressesprecherin gegenüber Page Six bestätigte. Taylors Bruder Austin übernahm die Rolle des "Man of Honor", während Jason Kelce (38) als Trauzeuge seines Bruders Travis an dessen Seite stand. Bei ihren Outfits setzten die Frischvermählten auf Christian Dior Haute Couture sowie maßgefertigte Schuhe von Christian Louboutin.

Dass das Hochzeitsvideo überhaupt an die Öffentlichkeit gelangte, kommt nicht ohne Konsequenzen: Laut dem Blatt wurden mindestens vier Mitarbeiter des Madison Square Garden am Donnerstagabend – also einen Tag vor der Hochzeit – aus der Arena eskortiert, weil sie offenbar Fotos gemacht hatten. Da sie nicht direkt beim MSG angestellt sind, sondern über eine Gewerkschaft arbeiten, droht ihnen kein direkter Arbeitnehmerrauswurf, jedoch eine Sanktion: Sie sollen künftig nicht mehr im Garden eingesetzt werden dürfen, könnten aber weiterhin an anderen Spielstätten innerhalb des MSG-Konzerns arbeiten. Zum Schutz ihrer Privatsphäre hatten viele der rund 1.000 Hochzeitsgäste zudem Verschwiegenheitsverträge unterzeichnen müssen – allerdings nicht alle: Taylors und Travis' engster Freundes- und Familienkreis war davon ausgenommen.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026