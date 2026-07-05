Sie fehlte bei Taylors Hochzeit: Blake Lively kocht vor Wut

Blake Lively (38) fehlt ausgerechnet bei einem der größten Promi-Events des Jahres: Während Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sich am Freitag im Madison Square Garden in New York vor Tausenden Gästen das Jawort gaben, war die Schauspielerin nicht mit dabei. Laut Daily Mail soll Blake die Ausladung hart getroffen haben. Dem Bericht zufolge fühle sie sich nicht nur verletzt, sondern auch wütend darüber, bei der Traumhochzeit ihrer früheren Vertrauten außen vor geblieben zu sein. Ein Insider meint: "Sie ist traurig und ein bisschen sauer. Nein, sehr sauer." Statt Blake feierten Stars wie Gigi Hadid (31), Bradley Cooper (51) und Selena Gomez (33) und hunderte weitere Freunde mit dem Paar. Sogar Adam Sandler (59) soll die Zeremonie geleitet haben, während Stevie Nicks (78) und Paul McCartney (84) für musikalische Gänsehautmomente gesorgt haben sollen.

Besonders brisant ist Blakes Fehlen, weil sie und Taylor über Jahre als enge Freundinnen galten. Laut dem Insider hoffte Blake offenbar trotz der jüngsten Spannungen noch darauf, gemeinsam mit Ryan Reynolds (49) eingeladen zu werden: "Sie wollte dabei sein. Es fühlt sich schlimm an, so ausgeschlossen zu werden. Sie hatte irgendwie gehofft, dass trotz allem ihre gemeinsame Geschichte ausreicht, um eingeladen zu werden – aber so lief es nicht." Im Raum steht vor allem der Wirbel um Blakes Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42). Taylor war damals in die Angelegenheit hineingezogen worden, was ihrer Verbindung zu der Schauspielerin offenbar schwer schadete: "Diese Freundschaft war schon vorher vorbei, aber wenn es noch Hoffnung gab, ist sie jetzt weg. Sie werden nie wieder Freundinnen sein."

Taylor und Blake waren einst beste Freundinnen – über ein Jahrzehnt verbrachten sie gemeinsam wichtige Lebensstationen, und Taylor verewigte sogar Blakes Kinder in ihrer Musik. Die Sängerin ist Patentante von Blakes und Ryans drei Töchtern James, Inez und Betty. Umso bitterer für Blake: Noch vor wenigen Tagen hatte Taylor in Interviews geradezu mit Hochzeitseinladungen um sich geworfen. Bei Graham Norton (63) witzelte sie sogar: "Jeder, mit dem ich je gesprochen habe, ist eingeladen." Insgesamt sollen über 1.000 Gäste bei der Feier im Madison Square Garden mit von der Partie sein.

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Instagram / taylorswift Originalbild von Taylor Swift und Blake Lively

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ActionPress Blake Lively und Taylor Swift in Soho

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Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024