Taylor und Travis' XXL-Hochzeit: Gäste berichten von Chaos

Die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York City hat nicht nur wegen ihrer schieren Größe für Aufruhr gesorgt. Zwischen 500 und 999 Gäste sollen bei der Trauung der Sängerin und des NFL-Stars dabei gewesen sein. Wie Variety berichtet, klagten einige Eingeladene über chaotische Vorbereitungen, fehlende Infos und einen extrem hohen Aufwand, um überhaupt perfekt gestylt bei der Mega-Hochzeit aufzutauchen. Ein Gast fasste die Lage gegenüber dem Branchenmagazin trocken zusammen: "Es ist eine wirklich unterhaltsame Mistshow."

Vor allem das Styling wurde für viele Besucher zur Mammutaufgabe. Eine anonyme Gästin erzählte Variety, sie habe ihr Hair- und Make-up-Team gleich für volle 24 Stunden buchen müssen, weil die Luxusstylisten rund um das Event heiß begehrt waren – wer zu kurz reservierte, riskierte, dass das Team von einem anderen Star weggeschnappt wird. Laut dem Magazin sollen die Einladungen zudem mit strengen Verschwiegenheitsvereinbarungen verknüpft gewesen sein, weshalb viele Gäste bis kurz vor der Trauung quasi im Blindflug unterwegs waren. Mehr als ein Dutzend Quellen sprachen von kaum kommunizierten Details zu Motto und Dresscode – auch wenn People von striktem Black Tie berichtete. Für Frust sorgte bei manchen auch der Termin: Ein Gast lästerte im Gespräch mit Variety über die Location mitten in Manhattan am amerikanischen Unabhängigkeitstag und fragte spöttisch: "Wer ist bitte am 4. Juli in Manhattan? Hätte das nicht eine Reisehochzeit sein können?"

Trotz aller Aufregung war die Gästeliste ein echtes Who-is-Who aus Musik, Film und Wirtschaft. Laut Variety waren unter anderem Disney-Boss Bob Iger, Studiochef David Greenbaum und TV-Managerin Dana Walden als geladene Gäste vor Ort, dazu Country-Stars wie Kelsea Ballerini (32), Little Big Town, Miranda Lambert (42) und Maren Morris (36). Außerdem wurden Regielegende Steven Spielberg (79), Schauspielerin Dakota Johnson (36), Model Gigi Hadid (31), Hollywoodstar Bradley Cooper (51), Serienliebling Mariska Hargitay (62), Komikerin Nikki Glaser (42), Musiker Jack Antonoff (42) oder Sängerin Ellie Goulding (39) vor der Hochzeitslocation gesichtet.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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