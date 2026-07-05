Trotz Familienzoff: Victoria Beckham erwähnt Brooklyn erneut

Victoria Beckham (52) hat auf Instagram ihren 27. Hochzeitstag mit David Beckham (51) gefeiert und ihrem Mann dort eine sehr persönliche Liebeserklärung gemacht. Die Designerin teilte einen Schnappschuss, auf dem sie David einen Kuss gibt, und schrieb dazu: "Nach 27 Jahren Ehe, vier wundervollen Kindern und unzähligen Partnerlooks bist du immer noch mein Ein und Alles. Alles Gute zum Hochzeitstag! Ich liebe dich so sehr." Mit der Formulierung über ihre "vier wundervollen Kinder" bezog Victoria auch ihren ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) in die Jubiläumsgrüße ein. Gerade das sorgt für Aufmerksamkeit, denn zwischen ihm und seinen berühmten Eltern herrschen seit Längerem Spannungen.

Die Geste wirkt wie ein weiterer Versuch, auf Brooklyn zuzugehen. David und Victoria hatten ihren Sohn zuletzt häufiger in öffentlichen Beiträgen erwähnt. Zum Vatertag postete David unter anderem ein älteres Foto mit Brooklyn und schrieb auf Instagram: "Vater zu sein, ist mein wichtigster Job – ich liebe euch alle und danke dir, Victoria, dass du mir unsere wunderschöne Familie geschenkt hast. Frohen Vatertag an alle Väter auf der ganzen Welt." Außerdem gratulierte er seinem Sohn öffentlich zum Geburtstag. Auch Victoria nahm Brooklyn schon in früheren Postings mit auf. Laut The Sun soll Brooklyn darüber alles andere als glücklich gewesen sein. Eine Quelle erklärte dem Blatt: "Er ist stinksauer deswegen. Er hat sie gebeten, ihn in Ruhe zu lassen, und sie posten trotzdem weiter."

Der Konflikt zwischen Brooklyn und seinen Eltern schwelt bereits seit einiger Zeit. Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres blockierte Brooklyn seine Familie auf Instagram. Seine Anwälte forderten zeitgleich in einem Schreiben, dass sämtliche Kommunikation künftig über rechtliche Vertreter abgewickelt werden solle. Anfang des Jahres veröffentlichte der älteste Beckham-Spross zudem ein ausführliches Statement, in dem er erklärte, nicht länger Teil des Beckham-Clans zu sein. Darin warf er seinen Eltern unter anderem vor, ihn über weite Teile seines Lebens kontrolliert und versucht zu haben, einen Keil zwischen ihn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) zu treiben. Victoria und David sind Eltern von vier Kindern: Brooklyn, Romeo (23), Cruz (21) und Harper (14). Obgleich die Situation mit Brooklyn seit Monaten für Schlagzeilen sorgt, setzt Victoria mit ihrem Hochzeitstagsposting nun ein Zeichen der Verbundenheit zur ganzen Familie. Dass sie alle vier Kinder erwähnt, zeigt, dass Brooklyn für Victoria weiterhin dazugehört. Dennoch könnte sie mit ihrem Beitrag den Familienzwist auch verstärkt haben. Wie ihre Worte bei Brooklyn ankamen, ist bislang nicht bekannt.

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Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham küsst ihren Ehemann David Beckham auf die Wange

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026