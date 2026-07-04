Harper Beckham leidet unter Nicola Peltz' hartem Seitenhieb

Harper Beckham (14) soll tief getroffen sein von einem Social-Media-Post ihrer Schwägerin Nicola Peltz-Beckham (31). In dem Beitrag feierte Nicola anlässlich der Hochzeit ihres Bruders Will Peltz mit Kenya Kinski-Jones diese als ihre neue "Traumschwester" – und das ausgerechnet jetzt, wo Harper selbst einmal diesen Titel trug. Noch 2022 hatte Nicola die Tochter von David (51) und Victoria Beckham (52) öffentlich als ihre "perfekte kleine Traumschwester" bezeichnet. Laut Insidern fühlt sich Harper nun mitten im eskalierenden Familienstreit gefangen, wie Mirror berichtet.

"Nicola Peltz' 'Schwester'-Bemerkung fühlt sich wie ein Seitenhieb gegen die Beckhams an, die das persönlich nehmen", zitiert das Newsportal eine Quelle und fügte hinzu: "Es fühlt sich so an, als sei Harper ins Kreuzfeuer der Beckhams' Auseinandersetzung geraten und steckt mittendrin. Alles, was sie will, ist, ihren Bruder zu sehen." Der Kontakt zwischen Harper und ihrem Bruder Brooklyn (27) leidet seit dessen öffentlicher Abrechnung mit seiner Familie im Januar erheblich. Damals behauptete Brooklyn, seine Eltern hätten versucht, seine Ehe mit Nicola zu sabotieren. Seitdem ist der Graben tief.

Dabei galten Harper und Nicola lange als echte Verbündete. In einem Interview schwärmte Nicola laut Mirror einst: "Ich wollte so sehr eine kleine Schwester haben, und Harper ist das Süßeste. Ich habe die coolste kleine Schwester. Sie schickt mir Snapchats." Auch Brooklyn hing sehr an seiner Schwester – er und Nicola gratulierten ihr noch zum 14. Geburtstag mit einem herzlichen Post. Während sich der Riss in der Beckham-Familie weiter vertieft – etwa durch Gerüchte, dass Bruder Romeo (23) demnächst nach L.A. ziehen will –, scheint auch der Kontakt zwischen den jüngeren Geschwistern zunehmend auf der Strecke zu bleiben.

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Getty Images Harper Beckham, Juni 2026

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham zeigte sich von ihrer sexy Seite

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham